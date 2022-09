Mirtha Legrand confesó si le teme a la muerte: “Adoro la vida”

Mirtha Legrand está de regreso a la pantalla chica con su icónica mesaza en “La Noche de Mirtha Legrand” y “Almorzando con Mirtha Legrand”.

La conducción de ambos ciclos se repartirá entre la Chiqui y su nieta Juana Viale, quien recientemente fue premiada como Mejor Labor en Conducción Femenina en los Premios Martín Fierro.

Juana Viale y Mirtha Legrand. Foto: Web

Este sábado 17 y domingo 18 de septiembre ambas conductoras recibirán a destacadas estrellas, con quienes compartirán un momento sin igual visto por millones de argentinos.

Mirtha Legrand y Juanita Viale. Foto: Prensa

Sobre su regreso la Chiqui confesó “Me siento rara porque estuve dos años y medio ausente, así que estoy como si debutara. Pero estoy feliz, muy contenta, tenía ganas de volver”.

Mirtha Legrand y Juanita Viale.

“Yo voy a ser la misma, no voy a cambiar nada, voy a hacer preguntas algunas incisivas. A mí me gusta, no molestar al invitado pero que cuente” agregó filosa.

Mirtha Legrand confesó si le teme a la muerte

Fue en este sentido que, Mirtha Legrand fue entrevistada por Diego Leuco y Luciana Geuna en “Telenoche” como parte de la previa de su tan esperado regreso.

Mirtha Legrand confesó si le teme a la muerte.

Allí la Chiqui confesó cómo se prepara para la vuelta a la TV, y confesó si le teme a la muerte. “¿Es la muerte algo en lo que pensás?” le preguntaba Leuco, a lo que Mirtha respondió a corazón abierto “Sí, yo soy grande y sí, pienso que dejaré a mis seres queridos pero trato de sacarlo de mi cabeza, trato de evitarlo. Yo adoro la vida”.