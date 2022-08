Mirtha Legrand, ¿una Targaryen?: la “Chiqui” se subió al estreno de House of the Dragon y prometió revelar secretos de su familia

Mientras crece la expectativa de los fanáticos por el inminente estreno de House of the Dragon, la precuela de la exitosa serie Game of Thrones, se produjo uno de los crossover menos esperados: Mirtha Legrand realizó un video al mejor estilo de la serie y prometió revelar “secretos” de su familia.

Ambientada en una “mesaza” con velas y una silla cabecera al mejor estilo medieval, como la serie, la ”Chiqui” aparece sentada y promete contar una noticia con la que está “muy entusiasmada”.

“Antes no podía decir nada, pero ahora sí. En este último tiempo, muchas celebridades han tenido sus propias series y películas basadas en sus vidas y ahora yo tendré la mía”, reveló la diva. “Accedí a revelar los grandes secretos de mi familia”, agregó.

“Realmente ha pasado de todo y he decidido contarlo. Muchas veces en la calle la gente me dice que nos ven como una monarquía y hasta nos comparan con un clan”, continúa la “Chiqui” con el paralelismo con House of the Dragon y la dinastía Targaryen, que será protagonista de la precuela.

Mirtha Legrand se subió al estreno de House of the Dragon Foto: eltrece

FECHA Y HORA DE ESTRENO DE HOUSE OF THE DRAGON

House of the Dragon se podrá ver desde este domingo 21 de agosto en la plataforma de HBO Max y en la pantalla de HBO. La serie tendrá 10 episodios que se estrenarán semanalmente a las 22 horas de Argentina.

EPISODIOS Y DURACIÓN DE HOUSE OF THE DRAGON

De los 10 episodios ya se concoe el nombre que llevarán los primeros dos: el primero, llamado “The Heirs of the Dragon” (“Los herederos del Dragón”), será el que abrirá el telón el próximo domingo.

Cada domingo subsiguiente se estrenará un nuevo capítulo, extendiéndose hasta el 23 de octubre. El segundo episodio, que llegará el 28 de agosto, se llama “The Rogue Prince” (“El príncipe rebelde”).

Mirá el tráiler de House of the Dragon