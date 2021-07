Alina Moine se convirtió en tendencia en redes sociales luego de comentar que el gol de Diego González al Atlético Mineiro por Copa Libertadores había sido bien anulado por offside decretado por el VAR. La sentencia de la periodista rosarina fue duramente criticada por los hinchas bosteros que le dedicaron una catarata de memes.

“La declaración de Román (Riquelme) fue que hicieron dos goles y se los anularon. Yo creo que hizo un gol seguro Boca, el de La Bombonera. Ahí el error de interpretación fue grosero y Conmebol sancionó a los responsables de la anulación del gol”, había comenzado diciendo Moine respecto al encuentro de ida, que también terminó con polémica.

Pero luego aclaró: “No lo veo así en la decisión arbitral, más allá del mal manejo en general del VAR, que son dos cosas distintas, no lo veo así. Creo que si interpretamos que es offside... Perdón, me voy a retractar, fue offside. El offside no se interpreta: es o no es. Después, cuántos milímetros está adelantado, es lo que la línea traza. Lamentablemente es reglamentario. A partir de ahí empieza la interpretación. Lo llaman para ver la injerencia del Pulpo González, y la tiene. Entonces, está bien anulado”.

“Conmebol sube la jugada del VAR para que todos vean que la determinación fue correcta. Voy al ejemplo de Palmeiras-River: ters goles le anularon River, y fueron. A la vista humana eran dificilísimos de ver, pero al juzgar por el VAR eran goles anulados”, concluyó Moine, a quien también le recordaron su supuesto romance con el técnico millonario, Marcelo Gallardo.

