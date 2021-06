El secretario de Salud Pública municipal, Leonardo Caruana, respondió sobre el retraso en la llegada de nuevas vacunas y la posibilidad de combinar dosis de vacunas de distinto origen. “Es una alternativa que está estudiando Nación y vamos a cumplir con lo que se defina”, manifestó. También habló sobre la posibilidad de alcanzar la inmunidad de rebaño.

“Estamos esperando que llegue la segunda dosis en forma masiva, porque progresivamente viene incorporándose”, señaló y Caruana y añadió que todos los sábados en los centros de distrito se están aplicando segundas dosis a aquellas personas que se vacunaron a fines de marzo y principios de abril. “Esperamos que lleguen más para cumplimentar en los tiempos que habían sido acordados”, manifestó.

“De todos modos, y en esto adherimos a la posición de las personas que tienen una referencia en la historia de vacunación, es que no hay un vencimiento tácito de la vacuna, que intentamos que siempre se cumplimenten los tiempos, pero si llegan un poco más tarde se van a incorporar al esquema para que toda la población cumplimente la segunda dosis”, resaltó. En este sentido, remarcó que también está demostrado, no solo en esta vacuna sino en todos los refuerzos que se hacen en las vacunas de calendario, que complementando con dos dosis, la inmunidad individual aumenta mucho más.

Y sobre la probable combinación de vacunas, señaló que se esperarán definiciones nacionales. “Sabemos que la ministra de Salud de la Nación lo ha planteado, que son alternativas, pero todavía no hay conclusiones definitivas. Desde el municipio por supuesto vamos a adherir a protocolos y modificaciones que se den, si se dan, en ese sentido”, aseguró.

El secretario de Salud Pública dijo también que se debe tener cuidado al hablar de la ‘inmunidad de rebaño’. Y en ese sentido, dio como ejemplo lo ocurrido en otros países, donde se habló de inmunidad por “creación de anticuerpos, que es la inmunidad o la barrera que uno crea con la vacunación, pero empieza a dejar de prestar atención a otras barreras y nosotros no estamos en el final de la pandemia, estamos en un proceso, en conocimiento de un virus que no lleva más de dos años, de vacunas que no conocemos la definición en relación a tiempos de inmunidad”.

Y en ese sentido, agregó que “para hablar de inmunidad de rebaño hay que hablar de población total, y de dos dosis, y para eso falta. Hoy estamos viendo a internados en terapia intensiva, no adultos mayores como el año pasado, sino a población joven que todavía no accedió a la vacuna. Además, una persona vacunada puede contagiar, puede no desarrollar una enfermedad grave, pero puede contagiar a otro que no está vacunado, entonces es muy importante seguir sosteniendo el tema de todos los refuerzos en los cuidados”, cerró.