La nueva vida del funense más afortunado: ¿Qué pasó con el “churrero de Lionel Messi”?

Juan Pablo Román se hizo viral en junio de este año por un hecho insólito que hasta a él le costó creer: tras cumplir con un pedido de churros a domicilio en el exclusivo country Kentucky de Funes, el muchacho se encontró cara a cara nada menos que con el ídolo del fútbol mundial Lionel Messi. A partir de ese día, su vida cambió para siempre.

Todo empezó el 19 de ese mes, cuando un mensaje de WhatsApp de Antonela Roccuzzo a una pequeña churrería de Funes con envío a domicilio revolucionó el local y la vida de los que allí trabajan. Su dueña contó que desde ese momento los pedidos no paran de crecer y tuvieron que sumar personal.

El mensaje de Antonela Roccuzzo Foto: La Capital

Pero además, Juampi, el repartidor, decidió darle un giro a su vida y dedicarse a su verdadera pasión, tal vez viendo en ese encuentro con La Pulga un mensaje del destino. Así, renunció a la churrería y comenzó a entrenarse profesionalmente en fútbol, avanzando en las pruebas de equipos.

¿Quién es juan pablo román, el churrero de messi?

El muchacho siempre tuvo una pelota entre los pies. Cuando era chico, un trabajo en Irlanda de su papá llevó a toda la familia a Gran Bretaña y allí jugó al Baby en el Celtic. Pero a los 7 años su madre decidió a volver a Argentina.

De regreso, empezó a jugar al fútbol infantil en el complejo Malvinas de Newell’s Old Boys, y luego otra mudanza lo llevó a Funes, donde siguió entrenándose en Defensores.

Juan Pablo Román dejó de trabajar en la churrería Foto: La Capital

El destino de Juampi parecía ser el de convertirse en futbolista, pero en 2017, justo antes de probarse en Levante, un auto lo atropelló y lo dejó peleando por su vida. “Tenía pocas chances de sobrevivir, me había fracturado y me detectaron un coágulo en la cabeza. Me daban años de recuperación, pero a los 15 días salí del hospital”, contó.

Sin embargo, la experiencia lo marcó y decidió dejar temporalmente el fútbol. Al regreso, ya no era el mismo y pensó que su carrera quedaría frustrada para siempre. Pero el destino le tenía algo preparado y la familia Messi tendría mucho que ver.

¿Cómo llegó a godoy cruz?

Es que luego de que sucediera el encuentro, empezaron a llamarlo para hacer notas en los medios y Juan Pablo fue adquiriendo mayor visibilidad. El programa radial Perros de la Calle que conduce Andy Kustnezoff lo conectó con referentes del plantel de Godoy Cruz y, de pronto, apareció una propuesta.

“Andy preguntó si me podían hacer una prueba y, al poco tiempo, se comunicaron conmigo. Me dieron un plazo y ahora tengo una fecha: este domingo en Mendoza, creo que en reserva o en cuarta”, contó emocionado a La Capital.

“Todavía no puedo asimilar todo lo que pasé. Fue todo muy de golpe. Estoy muy confiado para dar todo lo mejor de mí. Mi sueño es ser jugador de fútbol profesional. Leo es mi ídolo y creo que no fue casualidad que le haya llevado yo el pedido a su casa de Funes. La conexión es la pelota”, concluyó.