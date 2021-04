La Justicia Federal de Cámara de Rosario resolvió a favor de los socios de la Cooperativa Portuaria de Puerto General San Martín (otrora comandada por Herme Juárez), que habían cuestionado la excesiva prórroga de la intervención del juez federal Marcelo Bailaque, así como ciertas irregularidades en la autorización para usar fondos hasta el momento bloqueados.

Concretamente, dicho fallo “le pone un alerta”, al juez Bailaque, y abre un escenario donde, “la Cámara Federal podrá decidir sobre el alcance de la intervención, como la extraña autorización a retirar fondos de las entidades bancarias para colocarlas en pequeñas mutuales rosarinas”, agregaron los portuarios de la Agrupación Celeste y Blanca.

Herme Juárez supo comandar la cooperativa durante varias décadas. (Gentileza Clarín/Juan José García)

Asimismo, “esta decisión se suma a la anterior que le permite a los trabajadores ser parte querellante en la causa penal para defender sus intereses. Creemos que es un paso importante en el objetivo de recuperar la cooperativa para sus legítimos propietarios”, señalaron letrados que representan a la entidad gremial en la causa judicial.

“Las sucesivas intervenciones le han hecho y le siguen haciendo mucho daño al patrimonio de la cooperativa y a nuestro derecho a conducirla. No hay justificación alguna para que personas que no conocen la actividad, manejen la cooperativa y la lleven al estado ruinoso al que la están llevando”, agregaron.

En tanto, los estibadores apuntaron al actual interventor, Daniel Sorrequieta indicando que “se tiene conocimiento que este mismo no solo avaló la desafectación de los fondos que hizo el anterior, sino que además hizo una maniobra similar, por una cifra que supera los mil millones de pesos”.

“La situación es preocupante -dijeron los mismos - por eso le hemos pedido al interventor y a la Cámara Federal que aclaren qué hicieron con los ahorros de la cooperativa. Queremos que nos devuelvan la cooperativa lo más pronto posible, y que no sigan desviando los fondos para fines que no son nuestro objeto. La Cooperativa no es una financiera. No queremos encontrar una entidad vacía por culpa de los interventores y del juez que viene haciéndose el distraído, dijo uno de los dirigentes”, completaron los estibadores.