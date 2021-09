Mónica Dómina fue la primera maestra que tuvo Lionel Messi en la escuela General Las Heras de Rosario. Lio tuvo a esta “seño” desde 1° hasta 4° grado, y confesó que su mayor deseo es que el mejor jugador del mundo la vaya a visitar. “Sería lo más hermoso que me podría pasar”, manifestó y contó algunas anécdotas sobre lo que hacía el crack de la Selección de chico.

La mujer contó en una entrevista con Súper Deportivo de Radio Villa Trinidad la sorpresa que se llevó cuando Messi la mencionó en una nota con Alejandro Fantino. “Le preguntaron si se acordaba quién había sido su primera maestra en la primaria. Él enseguida no dudó y dijo: ‘¡Mónica Dómina!’ Yo no lo podía creer que él se acordara de mí. Las maestras dejamos huellas, pero que Messi se acuerde de mí fue increíble. El último contacto que tuve con él fue a los nueve años”, señaló.

Mónica Dómina y otra docente de la escuela General Las Heras de Rosario AFP

“Cuando lo veo entrar a jugar, me hace acordar cuando era pequeño. Era muy silencioso en el salón, amado por sus compañeros. Era una “pulguita” con ojos picarones, de pelo rubio, lacio y con flequillo que cuando tocaba el timbre del recreo salía corriendo para jugar a su pasión que era el fútbol en el salón de la escuela. Todos querían ser parte de su equipo, porque él era líder. Es un ser especial, es una luz. Me llena de orgullo que siga siendo así”, resaltó.

La maestra también resaltó que siempre fue una persona muy humilde, y una anécdota que vivió con él de chico lo detalla a la perfección. “Me acuerdo que, en primer grado, su madre Celia traía en una bandeja las medallas y copas que el ganaba, para mostrarlas de manera orgullosa. Él se levantaba del banco y salía corriendo para tratar de parar a su madre y empujarla para que no entre al salón con sus medallas. Nunca contaba lo que hacía, nunca alardeó de sus logros. No quería saber nada, nadie sabía nada”, rememoró.

El curso al que iba Lionel Messi en la primaria AFP

Por el cariño que siempre le tuvo, Dómina contó que le pedía a Dios que en algún momento Messi pudiera ganar algo con la Selección. “Cuando se le dio dije: ‘¡Uy Dios mío!’. Lo vi como un hijo porque muchas veces nuestros alumnos son como nuestros hijos. En el Barcelona tuvo un montón de títulos y medallas, pero lo más importante para él siempre fue lograr algo con la Selección”, señaló.

No se quedó ahí, y anticipó que Argentina ganará el Mundial: “Sé que le va a pasar y que va a ganar el Mundial. Me imagino que lo va hacer con los ojos cerrados, con un gesto diciendo que pudo, y diciendo: ‘¡Miren, lo logré. Soy yo!’. Será la primera vez que alardeará quién es. Lo podrá hacer. Hasta ahora nunca lo hizo, porque todo lo que guardó fue angustia, por todo lo que dijeron de él. En ese momento, sí va a alardear de que es el mejor jugador del mundo. Yo sé que lo va a lograr. Lo tengo en la mente que lo va a hacer”.

Por último, y muy emocionada, se ilusionó con un posible reencuentro. “Es mi gran deseo que venga a verme y me pueda decir personalmente: ‘Te vine a ver Mónica’. Sería lo más hermoso que me podría pasar. Ése es mi sueño. Ojalá que suceda porque como él dijo mi nombre, quiere decir que algo dejé en su ser; alguna semillita de mi persona en su personalidad, su forma de ser y en su educación. Así que me siento parte de él”, cerró.