Juliana Díaz zafó de nominaciones en Gran Hermano y se acerca a Maximiliano Giudici

“Es probable que me guste algún chico en la casa”, dijo Juliana Díaz cuando entró a Gran Hermano. En los primeros tres días surgieron indicios de que el pronóstico no era errado, ya que forjó una buena relación con Maximiliano Giudici y ambos celebraron cuando se enteró de que no estaba nominada para irse del programa.

En el arranque del reality show, la participante de Venado Tuerto y el cordobés mostraron que tienen muy buena onda. En el momento en que Santiago del Moro la dejó afuera de la gala de eliminación, ambos se abrazaron.

Durante el período de adaptación a la casa, Juliana también entró en confianza con Juan Reverdito. Sin embargo, parece que Maxi es su principal aliado en esta etapa del concurso televisivo.

Bautizada como la “Tini” de Gran Hermano por sus fans de Instagram, la santafesina de 32 años logró esquivar las nominaciones de la gala de este miércoles. Así dio su primer paso hacia el triunfo en el reality show.

Juliana Díaz sobre Maximiliano Giudici: “Le voy a preguntar si le gusto”

Como parte de la convivencia en la casa de Gran Hermano, en los primeros días de encierro se multiplicaron las charlas sobre sexo y relaciones personales. En una de ella, Juliana Díaz hizo un guiño explícito sobre su vínculo con el cordobés.

La venadense quiere ganar con su don de convencer a la gente. Foto: @juuli.dc

“Le voy a preguntar a Maxi si le gusto”, comentó la venadense en alusión a Giudici. Mora Jabornisky reaccionó de inmediato cuando la escuchó. Atenta al juego, la venadense aclaró con ironía: “Uy, se me escapó”.

En una segunda conversación con otros participantes, Juliana habló sobre sus preferencias en las relaciones con hombre. Si bien rechaza los estereotipos, deslizó: “Creo que me gustan más los morochos”.