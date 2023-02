José Corral respaldó a Pablo Javkin en su rechazo a la fibra óptica para la cárcel de Marcos Paz

El conflicto por la posible instalación de fibra óptica en el complejo penitenciario de Marcos Paz sumó un nuevo capítulo este miércoles, cuando José Corral, miembro del directorio del Ente Nacional de Comunicación (Enacom), respaldó al intendente Pablo Javkin en su rechazo a la iniciativa.

El ex intendente de Santa Fe expresó que “así como se demostró que un preso con línea fija organizaba homicidios y balaceras, ahora con banda ancha la cosa puede ser peor. Por supuesto que es riesgoso”. En ese sentido, sostuvo que la situación ya había sido advertida por él mismo cuando surgió la primera iniciativa, allá por el 2021.

“En diciembre del 2021, cuando se discutió la resolución, pusimos el grito en el cielo. Conté la situación de Rosario y me preguntaba si había garantías suficientes para que eso no redunde en más delito”, contó en diálogo con Radio 2. No obstante, se desligó de un posible conflicto con su par nacional Gonzalo Quilodrán y apuntó directamente contra la titular del Servicio Penitenciario.

¿Qué dijo josé corral sobre el proyecto de conectividad en Marcos Paz?

“Digamos las cosas como son. La iniciativa no es de Enacom, es del Servicio Penitenciario, dirigido por una señora, María Laura Garrigos De Rebori, que es la que argumentó sobre las salidas de los presos durante la pandemia, es la que fundó Justicia Legítima”, expuso. Y agregó: “Si vamos al texto de la resolución, su argumentación no tiene nada que ver con mejorar las audiencias, sino para que los presos puedan conectarse con sus allegados, reinsertarse socialmente”.

En ese sentido, cuestionó la precariedad de los sistemas de control en el Servicio Penitenciario y acusó esta razón como el motivo “de la violencia y la inseguridad que padecemos en la provincia”. Corral, finalmente, criticó la prioridad en la conectividad para el sistema carcelario habiendo otros ámbitos que también lo requieren: “¿Por qué no probamos empezar con las escuelas, los barrios populares, por los que hacen las cosas bien, no por los que está probado que lo hicieron mal?”.