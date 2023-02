Fibra óptica en las cárceles: Pablo Javkin respondió a las críticas y ratificó su rechazo al proyecto

Tras cuestionar la instalación de fibra óptica en el penal de Marcos Paz y recibir una dura réplica del titular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), el intendente de Rosario Pablo Javkin ratificó este miércoles sus críticas y sostuvo que el Ministerio de Justicia de la Nación disolvió el área que se encargaba de la inteligencia criminal a presos. En ese marco, sostuvo que la ciudad es víctima y no generadora de la violencia que la atraviesa cotidianamente.

En declaraciones a Radio 2, Javkin contestó al titular de Enacom Gonzalo Quilodrán, quien aseguró que el proyecto de conectividad es sólo para que los presos realicen declaraciones judiciales virtuales. En este punto, el intendente remarcó que la resolución menciona de forma expresa que la medida facilita la comunicación de los presos “con sus parientes y allegados”. Y agregó: “¿Quiénes son los allegados?”.

En este sentido, el intendente puso énfasis en que en muchos casos las órdenes criminales se dan desde las cárceles donde se alojan peligrosos cabecillas de bandas delictivas. Por ejemplo, en Marcos Paz está cumpliendo su condena Ariel “Guille” Cantero, sindicado jefe de la banda narcocriminal “Los Monos”.

“Lo que debería saber la autoridad del Enacom es que al lado suyo, en el Ministerio de Justicia, se disolvió área de inteligencia criminal penitenciaria, es decir que no se escucha lo que hablan los presos”, puntualizó.

¿QUé dijo Javkin sobre la violencia en rosario?

Los duros cuestionamientos de Javkin atravesaron al Gobierno Nacional en general: “no tienen idea de lo que pasa en Rosario, como tampoco en el conurbano o Capital. El 95% de los hechos graves se organizan desde los penales. ¿Le vamos a dar más conectividad? ¿Quién garantiza que no se va a usar para eso? ¿O se me ocurrió a mí que hay celulares? No se puede ser tan ingenuo”.

En ese contexto, sostuvo que el problema de violencia no es originario de Rosario, pero desemboca en la ciudad por la falta de controles en materia de seguridad. En ese sentido, remarcó que “hay sectores de la capital y el conurbano que están igual o peor que nosotros”.

Y luego amplió: “Este no es un problema que originamos los rosarinos. Somos víctimas de ser un enclave logístico de un país que no controla el narcotráfico, no escucha a los presos en las cárceles, no enfoca su trabajo en controlar. No mientan, no sucede solo en Rosario”.