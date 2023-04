Jorgelina Cardoso dedicó un emotivo post a su hija Mía Di María y se llenó de corazones en Instagram

La familia del campeón del mundo rosarino, Ángel Di María, está de fiesta. Es que este 22 de abril, la más grande de las herederas de “Fideo”, Mía, cumple 10 años y, como no podía ser de otra manera, su mamá Jorgelina Cardoso le dedicó un amoroso post en Instagram que derritió los corazones de todos.

En una publicación tipo carrusel, la esposa del futbolista de la Selección le escribió a su primogénita: “FELIZ CUMPLE 10 AMOR MÍO, Gracias por ser la hija hermosa que sos, te deseo con el alma que solo seas feliz, gracias por hacerme mamá hace 10 años. Te amo con el alma chiquita”.

Mía a lo largo del tiempo, según la visión de Jorgelina. Foto: @jorgelinacardoso26

Mía a lo largo del tiempo, según la visión de Jorgelina. Foto: @jorgelinacardoso26

Jorgelina decidió homenajear a Mía con varias fotos en las que se ve cómo la niña fue creciendo, hasta una última imagen en la que posa al lado de una gran torta de cumpleaños y en la que se lee un texto que le agradece “Por llegar a mi vida cuando más lo necesitaba” y le desea “una vida llena de felicidad”.

Mía a lo largo del tiempo, según la visión de Jorgelina. Foto: @jorgelinacardoso26

La publicación de Jorgelina obtuvo cientos de miles de corazones rojos en la red social y los buenos deseos se multiplicaron de parte de todos los hinchas de la Selección y seguidores de una de las familias más queridas del ambiente futbolero.

¿Por qué el nacimiento de mía di maría fue complicado?

Mía nació por cesárea el 22 de abril de 2013 en Madrid y tenía apenas 6 meses, de modo que había un alto riesgo de que sobreviviera o tuviera secuelas graves. Sus primeros días fueron muy delicados, con internación y aislamiento completo.

“Si antes era un luchador, con eso me hice invencible. Todo lo que vivimos con nuestra hija fue lo más duro que le podría pasar a un padre”, comentó en su momento el reciente campeón del mundo con la Selección Argentina. " Primero, que nazca y te digan que era un 70% que no viva y un 30% que sí. Y, que viva, para nosotros era todo. Me daba igual “cómo queda”. Yo quería tenerla. Ya cuando nació, respiró y lloró, para nosotros fue todo”.

Hoy, Mía goza de una saludable infancia junto a su hermanita Pía, habla tres idiomas y, por supuesto, es súper futbolera y sigue de cerca los logros deportivos de su papá.