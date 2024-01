Investigan el hallazgo de un cuerpo apuñalado múltiples veces en una plaza de Rosario

El hallazgo de un cadáver apuñalado en una plaza de Juan Manuel de Rosas al 3600 de la zona sur de Rosario conmovió a los vecinos este miércoles por la mañana. La víctima presentaba heridas en pecho y cabeza y permanece sin identificar.

En la zona donde apareció el cuerpo, en las intersecciones de Rosas y Casablanca, los vecinos denuncian que hubo recientes hechos de robo, aunque no pudieron confirmar que el hombre fallecido fuera del lugar.

Hasta allí llegó la Policía alrededor de las 5 de la mañana, alertados por un llamado anónimo al 911 denunciando la presencia de una persona desvanecida en la vía pública. Al llegar, los agentes encontraron un cadáver que corresponde a un masculino joven.

El cuerpo, además, presentaba lesiones en cabeza, pecho y abdomen que se presumen realizadas con una tijera que se encontró en los alrededores y que fue enviada a peritar, para determinar si se trata del arma homicida.

el cuerpo aún no fue identificado y sospechan que no es de la zona

“Nos levantamos y nos enteramos de que había un chico muerto. Nosotros no vimos nada. No sabemos quién es. Acá se juntan borrachines (sic), pero no molestan a nadie. Este debe ser de otro lado porque nadie lo conoce”, manifestó una vecina del lugar.

Al respecto, cabe destacar que el cuerpo fue remitido para su análisis y posterior identificación.

El caso quedó a cargo del fiscal de la Unidad de Homicidios en turno Alejandro Ferlazzo. El funcionario judicial ordenó las medidas de rigor, como para la preservación e inspección de la zona del hecho, peritaje fotográfico, levantamiento de rastros y toma de testimonios a posibles testigos.