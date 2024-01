Doble crimen en Rosario: revelaron escalofriantes detalles del asesinato e imputaron al acusado

Mauricio Marionisi, un ex prefecto de 33 años, recibió este jueves imputación por el asesinato a puñaladas de su madre y la pareja de ella en una casa familiar de Vera Mujica al 4800 de Rosario. Durante la audiencia, el fiscal a cargo reveló escabrosos detalles del doble crimen que conmocionó al barrio Santa Teresita.

Alejandro Ferlazzo, funcionario judicial a cargo de la imputación, contó que las víctimas fueron atacadas por separado y que toda la secuencia quedó registrada por cámaras del lugar. Sumado a eso, se encontró un papel en el que asesino detallaba los pasos a seguir antes y después del asesinato.

¿Cómo fue el doble crimen de vera mujica al 4800?

El fiscal contó que ese día Marionisi esperó que se fuera el empleado de la despensa que tenía la pareja en la propiedad y, cuando su madre Tamara Marionisi, fue a apagar las luces, él la atacó apuñalándola por la espalda.

Posteriormente se acercó a la pieza donde dormía su padrastro, Silvio Martini, y le dio varios puntazos, aunque no pudo matarlo del todo en ese ataque.

Mauricio Marionisi quedó imputado por el crimen de Tamara Marionisi y Silvio Martini. Foto: Rosario 3

El ex prefecto soltó a Martini para volver con su madre y asestarle varias puñaladas más, algo que repitió con Silvio. Como las víctimas seguían con signos vitales, el asesino “comprimió sus zonas vitales” hasta matarlas.

El siguiente paso del homicida fue cambiarse, limpiar la escena y robar plata y celulares de los asesinados. Posteriormente avisó a los empleados del local que no abrirían al día siguiente, haciéndose pasar por su madre y dueña de la despensa.

Tras la llegada de la Policía, Marionisi escapó por el patio trasero de la casa cargando una mochila con el dinero que había robado y algunas pertenencias. Fue arrestado en la zona de la Terminal horas después.

las sospechas de una vecina facilitaron la detención de marionisi hijo

Una vecina fue clave para el hallazgo de los cuerpos y la rápida detención de Marionisi hijo. La mujer contó que le resultó sospechoso que Tamara no abriera su local y una breve charla con un empleado, que le dijo que el hijo estaba en la casa, le encendió las alarmas.

“Era raro que él esté acá porque en diciembre la había mordido la cara. Había un quilombo bárbaro porque ella se iba a casar y él no quería. Él quería la casa”, contó. La hipótesis es que el asesinato fue motivado por deudas que contrajo el joven y por las que quería que su madre vendiera la casa.

“Le pregunté por Whatsapp qué le pasaba. Me rechazaba las llamadas, me respondía por texto que se había peleado con Silvio. Y me dijo: ¿No tengo derecho a no abrir el negocio? Era todo rarísimo. Ella siempre me respondía con audios”, amplió la vecina.

Preocupada, llamó al 911 y no se equivocó. Al llegar, encontraron los cuerpos cubiertos con bolsas de consorcio.