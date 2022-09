Incendios en el Delta del Paraná: Juan Cabandié apuntó contra la ganadería

Mientras se acerca el inicio del debate sobre los proyectos de ley de humedales, Juan Cabandié se refirió a los incendios en el Delta del Paraná. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación sostuvo este lunes que la “principal” causa es “ganadera” y sostuvo que el fuego tiene otras dos raíces.

Después de la gran protesta con el corte y acampe en el puente Rosario-Victoria por las quemas en las islas, el funcionario apuntó hacia la explotación de animales en las islas. “No tengo nada contra el sector, lo que no quiero es que lo hagan de esta manera”, comentó.

Cabandié consideró que la crisis en el Delta del Paraná tiene tres causas. Además de la ganadería, indicó que hay “algo de caza furtiva en menores casos” de incendios. Por otra parte, advirtió que existen “proyectos inmobiliarios prohibidos” en Entre Ríos y remarcó: “Yo no soy el que tiene que hacer cumplir la legislación”.

Frente a las críticas hacia su tarea, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible sostuvo que su responsabilidad es “apagar el fuego” en el humedal. “No puedo hacer inteligencia para ver quiénes son, no tengo poder de policía”, enfatizó.

El ex diputado nacional reiteró que hacen falta “medidas ejemplares” de parte de la Justicia para prevenir los incendios en el Delta del Paraná. En esa línea, se mostró convencido de que el origen de las quemas es “productivo”. En particular, apuntó que las llamas permiten “quemar pajonales para ampliar la superficie de pastoreo del ganado”.

El funcionario sobrevoló las islas luego del regreso de las Fuerzas Armadas a la región para apoyar el trabajo de los brigadistas. Foto: C5N

“Evidentemente, no en todas las partes hay voluntad de resolverlo”, concluyó el dirigente del Frente de Todos sobre el problema del fuego en el humedal y el “abordaje integral” que requiere. Ante la consulta de Radio Con Vos, remarcó que “no está todo en manos” de la cartera que conduce.

A la hora de deslindar responsabilidades ante los incendios que se repiten desde 2020, Cabandié señaló no es “gobernador de Entre Ríos, juez, ni fiscal”. A esto agregó: “Los intendentes no me hacen responsable a mí”.