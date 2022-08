Denunciaron a Juan Cabandié por los incendios en el Delta del Paraná

Una dirigente del Partido Socialista (PS) anunció este miércoles una denuncia penal contra Juan Cabandié. En el marco de la crisis por los incendios en el Delta del Paraná, la concejala rosarina Verónica Irízar responsabilizó al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación por la continuidad de las quemas y la destrucción del humedal desde 2020.

La presentación en la Justicia federal de Buenos Aires se refiere al supuesto incumplimiento de deberes de funcionario público. La edila del Frente Progresista argumentó que el dirigente peronista “no ha hecho lo que su cargo le exige” para resolver el problema del fuego en las islas.

“A lo largo de todo este tiempo, las quemas han sido incesantes y la respuesta del Estado, inconexa, extemporánea y tardía”, sostuvo Irízar sobre la situación en el Delta del Paraná. De esta manera pidió la apertura de una causa penal en los tribunales de Comodoro Py.

La concejala socialista planteó que hubo “falta de planificación y previsión” para abordar el problema a lo largo de estos dos años. En la denuncia se refirió a un informe de la Municipalidad de Rosario sobre 10 zonas donde se repiten los incendios.

“Las responsabilidades ante este ecocidio no terminan en Cabandié, pero bajo su cargo se han profundizado las quemas”, advirtió Irízar. En esa línea, añadió que durante la gestión del funcionario se ha “multiplicado el problema y es necesario que de explicaciones ante la Justicia de por qué no hizo lo que debía hacer en todo este tiempo”.

¿En qué consiste la denuncia contra Cabandié por los incendios en el Delta del Paraná?

Según los especialistas que asesoran a la edila del Frente Progresista, el ministro incumplió el artículo 41 de la Constitución Nacional, que se refiere a la prevención del daño ambiental como garantía de la salud y el desarrollo humano. También cita cuatro leyes nacionales entre las que se incluye la de Preservación y Defensa de la Fauna Silvestre.

Irízar planteó que Cabandié omitió medidas para la prevención y el combate de los incendios forestales, así como la prevención de los efectos nocivos de las actividades en el humedal. Mientras se pone en marcha el comando unificado de emergencia para apagar el fuego en el Delta, advirtió: “La paciencia se agotó y ya no basta con explicaciones o excusas”.

“No puede dar lo mismo que un funcionario de primera línea nacional haga o no haga lo que debe hacer”, se quejó la edila. Así planteó que el ex diputado nacional es responsable penalmente de no haber asegurado la conservación y recuperación de los recursos ambientales en la región.