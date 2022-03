La designación de Rosario como sede del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable ya comenzó a generar impacto. Este martes se entregó oficialmente la posesión de una casona al organismo, la cual será reacondicionada por completo para ponerla operativa, aunque siempre respetando su diseño. Esto le permitirá a la ciudad recuperar un inmueble de enorme valor patrimonial. Además, se conoció el nombre del funcionario que estará a cargo de la delegación local de la Hidrovía.

“Nos encontramos con un inmueble completamente destrozado, que no tiene ni baños ni energía eléctrica, pero que vamos a poner a nuevo a partir de una fuerte inversión”, anunció Ariel Sujarchuk, titular del ente respecto a la casona de Laprida 702, esquina Santa Fe, que ahora pasará a administrar.

“Los rosarinos tienen que estar contentos porque la ciudad va a recuperar un inmueble histórico, que embellecerá toda la zona”, dijo a Vía Rosario en cuanto a la ambiciosa remodelación que encararán en el edificio de valor patrimonial, ubicado en una codiciada zona y que da al frente a la Plaza 25 de Mayo. Esperan contar con un rápido ok municipal para tener todo listo cuanto antes.

El presidente Alberto Fernández designó a Ariel Sujarchuk como titular del ente de control de la Hidrovía. Foto: @arielsujarchuk

Mientras tanto, el ente encargado de armar los pliegos para la nueva licitación de la Hidrovía funcionará en unas oficinas alquiladas en Italia y Santa Fe. “Que el ente tenga su sede en Rosario le da una jerarquía distinta a la ciudad respecto a la cotidianeidad del organismo, más allá de que habrá algunas oficinas en Buenos Aires”, aseveró. Una noticia importante que anunció el propio Sujarchuk fue la designación de Abel De Manuele, a cargo de la oficina de Rosario. Se trata del ex jefe de Gabinete del Ministerio de Transporte de la Nación, y desde este año referente del área en el organismo.

Tanto su designación, como la de los 14 representantes de las provincias, serán oficializadas en los próximos días, cuando salga el decreto reglamentario. Si bien se espera que en abril esté 100% operativo, el ente ya viene trabajando en el relevamiento y sistematización de la información disponible para dar forma al pliego de la vía de navegabilidad, que tendrá una duración de diez a veinte años.

“La idea es tener listo el pliego de la licitación larga seis meses después, por lo que nuestro anhelo es que antes de fin de año ya contemos con el mismo en la calle”, manifestó Sujarchuk y destacó que a diferencia de las concesiones anteriores, en esta se pondrá el foco en la incorporación de mayor tecnología en la navegación, sistematización del funcionamiento de los entes estatales, y controles.

Hidrovía

Está extendida la idea de que la laxitud en los controles en los últimos años es lo que ha privado al Estado de mayores recaudaciones, y por eso se sostiene que en un endurecimiento de los mismos generará más ingresos, más obras y servicios, sin necesidad de un aumento en el peaje, al menos al principio. Vinculado al punto de las fiscalizaciones, el intendente de Escobar en licencia de sus funciones anunció que en la nueva concesión las empresas prestadoras deberán poner en comodato los medios de transporte para poder hacer las verificaciones cuando el organismo lo decida. La idea es que estas sean sorpresivas. Además, prometió implementar normas ISO 37001 anticorrupción, para aportar transparencia a la operatoria.

Se trata de una medida no menor, ya que en la denominada licitación corta (para operar el dragado y balizamiento de la vía sólo unos meses) hubo impugnaciones cruzadas entre los consorcios que se habían postulado. “Este pliego no es una licitación económica, sino una decisión política, porque es el carril por donde pasa el 83% de las exportaciones argentinas, pero además una zona donde viven 7 millones de personas”, señaló Sujarchuk respecto a lo mucho que hay en juego y agregó que los vencedores de la licitación corta no tendrán ninguna ventaja para la licitación larga.

Otra noticia que dio el funcionario para la región fue que está pronto a firmarse el acuerdo con la Universidad Nacional de Rosario (UNR) para la realización de los estudios ambientales. Respecto al relevamiento técnico de la obra fue encargado a la Universidad Nacional del Litoral (UNL).