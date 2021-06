La denuncia sobre la existencia de un “vacunatorio VIP” en Ganadero Baigorria generó este jueves un abrazo solidario al Hospital Eva Perón para apoyar al director Jorge Kilstein y al consejo administrativo. Allí aseguraron que están a disposición en el marco de la investigación del Ministerio de Salud provincial.

“Queremos que esto se resuelva por los caminos que se tiene que resolver y no solamente con una actitud despechada”, afirmó uno de los trabajadores en la puerta principal del nosocomio. Así reiteraron las críticas hacia el enfermero que recurrió a la cartera sanitaria ante las presuntas irregularidades.

En la manifestación hubo críticas hacia el enfermero que hizo la denuncia del supuesto "vacunatorio VIP". Vía Rosario

En diálogo con Radio 2, el empleado del Eva Perón se manifestó a favor de la conducción del efector durante la pandemia. En este sentido, remarcó: “Acá nunca faltó nada, defendemos eso. Ninguno de los compañeros ni el mismísimo director van a intervenir, estamos a derecho”.

“Todos fuimos vacunados y el que no, es porque no quiso”, aseveró una trabajadora del área de salud laboral sobre lo que ocurrió durante la aplicación de las primeras partidas de Sputnik V en el hospital. No obstante, evitó desmentir las irregularidades que denunció Ariel Pérez ante las autoridades provinciales.

Personal del nosocomio decidió concentrarse a media mañana frente a la entrada de Avenida San Martín. Vía Rosario

La manifestación se llevó a cabo en paralelo con descargo público de Adrián Maglia, intendente de Granadero Baigorria. El funcionario confirmó que fue inoculado en el inicio de la campaña nacional, pero alegó que recibió las dosis por el cargo que ocupa y por ser paciente de riesgo a raíz de su edad y un problema cardíaco.