Hay nombre: Mauricio Larriera será el nuevo DT de Newell’s tras la partida de Gabriel Heinze

Tras una campaña irregular, finalmente Gabriel Heinze dejó su puesto como entrenador de Newell’s Old Boys y el lunes fue su último partido. Con el puesto vacante, la dirigencia rojinegra empezó la danza de nombres para reemplazar al “Gringo” y finalmente confirmó quién será el nuevo DT: Mauricio Larriera.

El uruguayo de 53 años llega de dirigir Alianza Lima en Perú y lleva consigo tres títulos con Peñarol en 2022: el Campeonato Uruguayo, el Torneo Clausura y la Supercopa Uruguaya. En el fútbol argentino, dirigió a Godoy Cruz de Mendoza en 2017.

El acuerdo entre la dirigencia leprosa y Larriera es firmar hasta diciembre de 2024. El charrúa también dirigió a Danubio (2019), Defensor Sporting (2014 - 2016), Racing de Montevideo (2013 – 2015) y Wanderers (2020), en su país. Además, tuvo un paso por el Al-Wakrah de Qatar, O’Higgins de Chile (2018) y Sol de América de Paraguay (2013).

El entrenador nacido en la localidad uruguaya de Florida será el segundo técnico de ese país que dirigirá al equipo del Parque de la Independencia, después de Luis Cubilla, quien lo condujo en la década del ‘80.

¿cómo anunció heinze su salida de newell’s?

Gabriel Heinze había anunciado que no seguiría al frente del equipo rojinegro en una conferencia de prensa que dio luego de la derrota de Newell’s ante Boca por la fecha 13 de Copa de la Liga. Finalmente, el lunes fue su último partido como entrenador y se despidió con una goleada ante Defensa y Justicia.

“Yo no sé si va a haber otro lugar más lindo donde vaya a trabajar poniendo el corazón. A veces los entrenadores toman trabajo por lo económico, pero yo tengo esa mezcla, que es muy difícil encontrarla. Levantarte todos los días e ir a un lugar ideal para trabajar, muy lindo y muy rico. Yo pongo el corazón y muchas cosas más en juego, eso es lo más lindo”, explicó.

Y remarcó: “No sabés dónde te va a llevar la vida. Pero sé que viví un año en un lugar muy lindo y me han dejado trabajar. Me dejaron trabajar muy bien y el que venga se va a sentir muy bien. La vida nunca sabe para dónde te va a llevar”,