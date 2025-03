Grave denuncia contra Juan Pedro Aleart, el periodista que será candidato de La Libertad Avanza: “Absolutamente falsas”

Juan Pedro Aleart, el candidato a concejal y convencional por La Libertad Avanza en Rosario, recibió una fuerte denuncia en las últimas horas por armar una entrevista con información falsa para difamar al intendente Pablo Javkin.

A través de X, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Sebastián Chale, apuntó contra el periodista, quien cobró relevancia a nivel nacional luego de contar en televisión que sufrió abusos por parte de un familiar en su infancia.

De acuerdo a lo indicado, Aleart compartió en sus redes una entrevista a “un empresario Pyme, afectado por las supuestas trabas que la Municipalidad le pone para invertir en la ciudad”.

“Llama la atención (o no) que, para sustentar una crítica que es absolutamente falsa (no tengo dudas de que somos el gobierno que más trabas levantó y más fomentó y simplificó la posibilidad de abrir un negocio honesto en Rosario), hayan utilizado a una persona que no vive acá, un monotributista sin empleados a cargo y que, para mayor sorpresa (o no) es candidato a Concejal por La Libertad Avanza pero EN FUNES”, continuó desarrollando.

El periodista rosarino junto a la hermana del presidente Javier Milei.

Entonces, aseguró que “tuvieron que inventar esta actuación, porque este gobierno fomentó y consiguió que Rosario se convierta en el polo industrial más grande del país, simplificó decenas de trámites para incentivar la inversión e inauguró el sistema de habilitación express para que los comercios de hasta 500 m2 se habiliten en menos de 24 horas. O sea, en la realidad pasa TODO LO CONTRARIO a lo que dice la ficción que actuaron”.

“El video es una mentira de punta a punta, una falsa entrevista entre dos candidatos que siguen un guion que, por desconocedor y falso, parece escrito en Buenos Aires”, denunció con firmeza.

Por último, luego de exponerlo, el funcionario le dejó una recomendación al periodista: “Juan, me permito hablarte una línea en primera persona: no te sumes a esas trampas tan típicas de allá, no seas otro más de esos que esparcen odio sobre Rosario para intentar ganar un voto”.