Elecciones en Rosario: Juan Pedro Aleart denunció “una campaña violenta, sucia y plagada de mentiras”

Juan Pedro Aleart, candidato a convencional constituyente por el departamento Rosario y precandidato a concejal por La Libertad Avanza, votó este domingo y denunció una campaña “plagada de mentiras” en su contra.

“Ya voté, con la esperanza de dar un gran paso hacia la libertad en la Constitución y en la ciudad”, expresó luego de emitir su sufragio en un colegio de la ciudad de Rosario.

“La campaña fue muy violenta, muy sucia. Plagada de mentiras en las redes sociales, operaciones“, denunció cuando se le consultó sobre sus sensaciones teniendo en cuenta que son sus primeras elecciones.

Siguiendo el discurso de Javier Milei, apuntó contra la “casta política”: “Hay que entender que hay políticos que son sucios, le llaman las reglas del juego, nosotros vinimos a cambiarlas por valores”.

El periodista rosarino junto a la hermana del presidente Javier Milei.

“Yo tengo el cuero más duro que un rinoceronte, no me mueve, que hagan lo que quieran. No había pasado nunca en la historia de Rosario que todos vayan contra un candidato con mentiras. Es muy poco sano para la democracia”, afirmó al indicar que recibió un continuo ataque desde distintos espacios políticos.

“Lamentablemente ha sido una campaña con muy poca información, a propósito. Se habla de un bajo porcentaje de votantes, un gran porcentaje de gente que desconoce lo que se vota hoy. Es lamentable que sea así”, señaló en referencia a la baja asistencia a las urnas.

Por último, se refirió a su comunicación con Karina Milei, principal referente del oficialismo a nivel nacional y una posible presencia en la ciudad santafesina: “Desconozco si vendrá, pero nos estuvo acompañando y está al tanto de todo”.