Gerardo Martino rechazó críticas a la foto con Lionel Scaloni en Newell’s

A menos de dos semanas del inicio del Mundial de Qatar 2022, el seleccionador de México, Gerardo Martino, rechazó las críticas a la foto que le sacaron con Lionel Scaloni en el estadio de Newell’s. “Si alguien pretende que no vaya a la cancha viviendo a diez cuadras, que no me contrate”, aseveró en una entrevista.

El “Tata” recordó que el encuentro con el entrenador del equipo argentino fue absolutamente casual e intercambiaron “diez palabras”. En el entretiempo del partido entre la Lepra y Racing, fue al palco oficial a buscar agua caliente para tomar mate en el suyo. En el camino se cruzó con el presidente rojinegro Ignacio Astore, regresó y luego escuchó que golpearon a su puerta.

Los exjugadores rojinegros se vieron el sábado 16 de julio en Rosario. Foto: @newells

“Me dicen que Lionel no había podido saludarme”, recordó el ex director técnico de Newell’s y Barcelona. Entonces decidió salir y un muchacho de prensa del club le preguntó si podía sacarles la famosa foto.

La imagen que entusiasmó a los fanáticos de la Lepra tuvo un efecto opuesto en México, rival de Argentina en el grupo C de la Copa del Mundo. En un reportaje en Star+, Martino desestimó los cuestionamientos y opinó: “La verdad es que esto me pareció hasta gracioso”.

Gerardo Martino en la cancha de Newell’s

Instalado en el barrio Cura desde hace muchísimo tiempo, Gerardo Martino suele visitar el Estadio Marcelo Bielsa cada vez que su agenda en Rosario se lo permite. “Tengo un palco y lo uso. Van mi hijo y mis hijas”, apuntó.

La relación del “Tata” con Newell’s va más allá de su pasado exitoso como futbolista y entrenador. En este sentido, añadió que su sobrino Martín Luciano juega actualmente en Primera División como lateral izquierdo.

“Esté donde esté, a la cancha voy”, sentenció el ex DT de Barcelona frente a las críticas lanzadas desde México. Incluso recordó que lo hizo cuando era seleccionador de Argentina y nunca tuvo problemas.