Newell’s y Racing se enfrentan en Rosario por la octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol 2022. Los dirigidos por Javier Sanguinetti buscan alcanzar la punta en soledad, tras los empates de Platense y Gimnasia, perseguidores del conjunto leproso.

Newells recibe al Racing de Fernando Gago por la octava fecha del torneo.

El primer tiempo pasó por la disputa en la mitad de cancha, sin grandes ocasiones de gol. Lo más destacado fue la salida de Leonardo Sigali, capitán del conjunto dirigido por Fernando Gago, por lesión. En su lugar ingresó Jonathan Galván, ex Huracán, quien tiene su debut en Racing. Tras una patada de Facundo Mansilla, el árbitro Darío Herrera fue al VAR para determinar si expulsar o no al jugador loca. Sin embargo, el colegiado no interpretó que la jugada amerite una tarjeta roja.

Formaciones

Newell´s: Franco Herrera; Gustavo Velázquez, Cristian Lema, Facundo Mansilla; Armando Méndez, Juan Sforza, Julián Fernández, Martín Luciano; Francisco González, Juan Manuel García y Ramiro Sordo.

Racing: Gastón Gómez; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa, Eugenio Mena; Leonel Miranda, Aníbal Moreno, Jonatan Gómez; Gabriel Hauche, Enzo Copetti y Tomás Chancalay.