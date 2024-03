Fito Páez cumplió 61 años y lo celebró en redes sociales: “Todo lo que me interesa es el amor”

El músico, compositor, pianista y director de cine rosarino Rodolfo Páez, más conocido como Fito Páez, cumplió 61 años este 13 de marzo y recibió saludos y felicitaciones de varios colegas del ambiente artístico como Lali Espósito, la rosarina Nicki Nicole y su ex pareja, Fabiana Cantilo, entre otros.

El artista festejó desde muy temprano, posteando en sus redes sociales una foto con una remera en la que se lee “All I’m interested is love”, traducido como “Todo lo que me interesa es el amor”, una conocida frase del guionista de cine John Cassavetes, acompañado de un sencillo “61″ como pie de foto.

Fito cumplió 61 el 13 de marzo Foto: Fitopaezmusica

Rápidamente las felicitaciones se multiplicaron entre los seguidores del artista, que este año se prepara para lanzar Novela, un álbum musical con producción cinematográfica incluida.

los músicos y artistas que felicitaron a fito en su cumpleaños

Entre las salutaciones destacaron algunas figuras de la música, como Fabiana Cantilo, su ex pareja en los años ‘80, que le dedicó un video con fotos de ambos y un mensaje: “Feliz cumple, dinosaurito”. Otra de sus ex parejas, Romina Ricci, con quien tiene una hija, también le dedicó un amoroso posteo felicitándolo: “Feliz cumple papu del amor! Te amamos para siempre”.

Fito cumplió 61 el 13 de marzo Foto: fabitacontenta

Lali Espósito, una de las artistas del momento, también aprovechó la ocasión para felicitarlo y lo hizo por medio de una story en sus redes sociales con una foto de ambos abrazados y un texto: “El privilegio de compartir la vida con vos. Te amo! Feliz cumple idol”.

Fito cumplió 61 el 13 de marzo Foto: lali

Por otra parte Nicki Nicole, otra de las cantantes más escuchadas del momento, celebró el aniversario del músico con el que comparte suelo natal, ya que ambos son de Rosario. No faltaron los saludos de Hilda Lizarazu, David Lebón, Lisandro Aristimuño, Alina Gandini y Fena della Maggiore, entre otros.

¿QUién es fito páez?

Fito nació en Rosario el 13 de marzo de 1963, en el seno de una familia con adn de artistas. Su mamá, Margarita Ávalos, pianista y profesora, murió cuando Rodolfito (de ahí proviene su apodo) tenía 8 años, como consecuencia de un cáncer de hígado. Su papá y su abuela lo cuidaron a partir de ahí.

Al calor de los gustos musicales de su progenitor, Fito creció escuchando artistas como Duke Ellington, Antonio Carlos Jobim, Frank Sinatra y Astor Piazzolla, aunque sus preferidos eran The Beatles, que sonaban fuerte en esa época.

Su padre pudo detectar que el amor por la música que tenía el joven era verdadero y lo anotó a clases de piano, aunque no duró mucho tiempo en la academia, pues lo suyo era el movimiento under. Acusando problemas para leer música, su profesor lo echó de las clases de música, pero eso no lo desanimó.

La trova rosarina

Su pase al mundo profesional se empezó a gestar en los ‘80, en pleno auge de la Trova Rosarina, que conformó con Juan Carlos Baglietto, Silvina Garré, Jorge Fandermole, Adrián Abonizio, Rubén Goldín y Lalo de los Santos y así viajó a Buenos Aires.

En esa ciudad tuvo contacto con uno de sus ídolos nacionales: Charly García, que lo invitó a unirse a él para la gira Clics Modernos de 1983. En esa época, conoció a Fabi Cantilo, con quien forjó una relación sentimental que duró varios años. Es también la época en la que su padre murió y quedó al cuidado de su abuela y tía.

el triple asesinato que marcó su vida

El 7 de noviembre de 1986, Fito sufrió la peor tragedia de su vida, que lo marcó profundamente a tal punto que su carrera musical llegó a dar un vire radical. Mientras estaba de gira en Río de Janeiro, presentando Giros, recibió un estremecedor llamado avisando que habían asesinado a lo último que le quedaba de familia: Delia Ramírez de Páez, su abuela y Josefa Páez, su tía.

El crimen sucedió en una vieja casona de calle Balcarce al 600, incluyó a una mujer que prestaba asistencia a las mujeres y estuvo plagado de incertidumbres. Años más tarde, Fito dijo sobre el hecho: “Mi abuela y mi tía eran las personas que más quise. Para mí eran como dos madres”.

Fito cumplió 61 el 13 de marzo Foto: Captura

Un año después, Fito publicó “Ciudad de pobres corazones”, un álbum que vira hacia letras más oscuras, con una rítmica más pesada e instrumentación de a golpes violentos. Fue su catarsis, y al día de hoy uno de los discos más vigentes para la sociedad rosarina.

la actualidad de fito

A la fecha Fito cuenta con 28 álbumes de estudio, 1 maxi sencillo, 4 álbumes en directo, 3 DVD, 12 álbumes recopilatorios y destacadas colaboraciones. Además, su capacidad para contar historias se ha extendido al cine y a la literatura.

Fito tiene un mural en Rosario, su ciudad natal Foto: @gabriel.griffa

Tras el estreno de “El amor después del amor” en Netflix, su historia de vida trascendió el territorio, aunque en Rosario el cariño sigue teniendo esa dosis de pertenencia y orgullo local.