El 6 de agosto del 2013 Rosario amaneció como un día más, soleado, algo templado y con las rutinas de siempre. Sin embargo, a las 9.38 am un fuerte estruendo y una nube de humo inundó la ciudad, el edificio ubicado en calle Salta 2141 se había derrumbado por completo y solo quedaba el esqueleto de la segunda torre de la misma dirección. La explosión se llevó la vida de 22 personas, y la experiencia de todos los ciudadanos de la localidad fue traumática, caótica y, como lo describió una de las entrevistas, “de película de terror”.

Vía Rosario habló con un grupo de jóvenes que se encontraban, algunos en la zona del incidente y otros a unas pocas cuadras, y revelaron sus propias experiencias sobre los días más tristes que vivió la ciudad santafesina.

Nair Cucco, vecina ubicada en Balcarce y Jujuy

“Fue una película de terror”. “Yo estaba en el departamento de Balcarce Jujuy y como a la tarde rendía un parcial me había despertado muy temprano. Segundos antes del estruendo me había levantado de la mesa para llevar una taza al microondas, la coloqué y en el regreso escucho una explosión tremenda que movió los vidrios y al edificio. Corrí inmediatamente a meterme bajo la mesa sin saber qué estaba ocurriendo, incluso llegué a pensar que se había caído un avión. Estuve ahí abajo unos minutos, y en el medio de una situación de pánico, miedo y temor salí y me asomé al balcón. Vi que los vecinos estaban en la misma condición que yo y todos miraban para calle Salta. Cuando vi, realmente se vivía una película de terror, toda la gente corría, había polvo, gritos. Son imágenes que tengo guardadas y que no me las voy a olvidar nunca, me marcó para siempre la vida, incluso siempre pienso que si me pasó eso a mi que vivía a la vuelta, no me imagino cómo la habrán pasado las personas ubicadas más cerca de la explosión”.

“En ese momento llamé a mi mamá, y medio como que no me creyó, pero a los 10 minutos me llamó ella para contarme lo que había pasado porque lo leyó en Twitter y me recomendó bajarme del edificio mío. Así como estaba salí a la calle y caminé para Salta y mientras iba caminando iba viendo la cantidad de ambulancias, heridos, familias en pánico y cuando llegué a la esquina sentí un olor a gas insoportable. Me volví a mi departamento, ya se había cortado la luz, agarré una mochila con ropa y me fui de una amiga. Agradezco haber podido hablar con mi familia en ese momento porque minutos después empezaron a colapsar las líneas, y yo a todo esto tenía a mi mamá a 100 km por lo que estaba preocupada”. Llegué a la casa de mi amiga desorientada, asustada en crisis y realmente no entendía lo que estaba viviendo. Era chica, de pueblo y estaba sola en la ciudad. Fue una situación horrible haberla vivido”.

Vacío. Las dos torres laterales del complejo edilicio de calle Salta 2141 quedaron muy dañadas, pero en pie. Cayó la torre del medio. Cada una tenía nueve pisos y 18 viviendas.

“Los días posteriores también fueron horribles porque se podía acceder con documento a la zona y si bien yo me quedé en lo de mi amiga, alguna que otra vez fui a buscar cosas al departamento y se respiraba un ambiente de tristeza y silencio y miedo. Por suerte en ese momento tuve un receso en la facultad y me volví a mi pueblo, estuve un tiempo allá y tomar la decisión de volver fue muy difícil”.

“Cada aniversario se vive una con mucha tristeza, incluso a mi me pasó una vez una situación rarísima. Estaba trabajando y sin darme cuenta ni del día y de la hora, se me vinieron los recuerdos de aquel 6 de agosto, y cuando miré realmente en qué fecha estábamos, era el día del incidente y la hora aproximada. Rarísimo, y muy muy triste”.

“Las secuelas que me dejó el caso fue que estuve muchísimo tiempo preocupada por saber si cerraba bien las llaves de agua, de gas, las puertas, el auto, todo. Por suerte con el tiempo se me van pasando, pero sí fue algo que noté que me sucedió post explosión”.

Ian Márquez, vecino ubicado en Balcarce y Jujuy

“Ese día estaba yendo a la facultad con una compañera, pasamos por la esquina de Balcarce y Salta antes de la explosión y sentimos olor a gas. Llegamos a la institución, entregamos un trabajo y nos volvimos porque estábamos cansados y cuando estábamos en camino escuchamos el ruido. La realidad es que no le dimos trascendencia pero a las dos cuadras empezamos a recibir mensajes de familiares y amigos que se preocupaban por nosotros dado que vivíamos a una cuadra de Salta 2141. Ahí nos empezamos a dar cuenta de que había pasado algo importante. Corrimos hasta llegar a nuestros domicilios. Yo llegué a mi casa, que vivo en la misma manzana del edificio que explotó y encontré vidrios en todo el patio, incluso en mis propios vidrios de la puerta ventana estaban rotos. Fue una experiencia horrible. Ese día nos tuvimos que quedar en la casa de un amigo familiar dado que en la zona, los de emergencias pedían que por favor no se realizara tanto movimiento para lograr encontrar más cuerpos bajo los escombros”.

CLAIMA20131009_0026 6 de agosto. Los bomberos delante del edificio de la calle Salta 2141.

“La explosión en sí no fue lo único feo, sino también lo fueron los días posteriores porque, tres o cuatro cuadras a la redonda estaban cortadas para ayudar a los rescatistas con el silencio, y el barrio realmente se veía muy muy triste. Fue una situación muy fea, realmente se me caían las lágrimas de solo ver y sentir la tensión y tristeza con la que se estaba trabajando. Al barrio le costó mucho volver a tener movimiento. Fue muy angustiante”.