EPE tiene deuda de 30 mil millones de pesos en Rosario por 200 conexiones a edificios

El presidente de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Hugo Marcucci, confirmó este jueves una deuda de 30.000 millones de pesos por instalaciones en edificios de Rosario. En total hay unas 200 obras que tienen conexiones provisorias a pesar de que ya finalizó la etapa de construcción y muchas propiedades están habitadas.

El titular de la firma estatal señaló que la prestación del servicio con palo y cajón es un problema grave y recurrente debido a la falta de inversión. Si bien la ciudad es el punto más golpeado en el mapa santafesino, en la capital también tiene un impacto significativo sobre las cuentas de la compañía.

¿Cuánto debe la EPE por conexiones pendientes en edificios?

De acuerdo a la auditoría que pidió el gobernador Maximiliano Pullaro en el inicio de su gestión, EPE debe afrontar una deuda 85.000 millones de pesos por conexiones definitivas a edificios y otros inmuebles. La cifra supera por amplio margen las pérdidas que genera la morosidad en el pago de facturas.

Según el informe oficial, la empresa tiene 869 solicitudes de factibilidad pendientes para regularizar el servicio de inmuebles nuevos o en proceso de construcción. El 47 % de estos trámites corresponde al Gran Rosario y un 26 por ciento está en carpetas de la ciudad de Santa Fe.

“Cuando la empresa no tiene conducción y no se ve el norte, todo empieza a ser mucho más anárquico”, advirtió Marcucci durante la presentación de la auditoría. En el marco de la revisión de cuentas y procedimientos, destacó que la planta permanente no aumenta desde hace 10 años y se mostró confiado en que se puede mejorar el funcionamiento con el personal actual.

¿Cuántos clientes de luz morosos o incobrables hay en Santa Fe?

El informe de gestión de la EPE indica que el 27 % de los clientes son morosos o incobrables en Santa Fe. El presidente del directorio detalló que la estadística se basa en datos de diciembre y criticó a la gestión anterior por este problema: “Nadie acciona, nadie intima”.

El ex diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) consideró que las deudas por pago de facturas de electricidad son una de las peores consecuencias de la ineficiencia de procesos de la firma. La falta de cobro en estos casos generó un déficit de 53 mil millones de pesos en las cuentas de la distribuidora a cargo de la luz.

En tercer lugar, la auditoria de la EPE expuso otro inconveniente de enorme peso financiero atrás de los convenios con grandes clientes de Santa Fe. En este caso, los acuerdos firmados entre 2021 y 2023 no sólo fallaron a la hora de aportar dinero, sino que provocaron pérdidas de 26 mil millones de pesos para la compañía.

Después del primer año de la pandemia de COVID-19, los planes de pago de los consumidores de mayor demanda energética siempre ofrecieron tasas de interés negativa en comparación con la inflación. La brecha anual en la comparación con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) trepó del 21 % a un exorbitante 181 por ciento en 2023.

¿Cuánto dinero se pierde por hurto de energía en Santa Fe?

Por otra parte, la auditoría de la EPE señala que un 7,32 % de las pérdidas energéticas es por usuarios “enganchados” en Santa Fe. Se trata un problema que no es técnico y la estadística se mantiene relativamente estable desde 2018.

De acuerdo al cálculo oficial, la empresa pierde 4.200 millones de pesos mensuales por hurto de energía en la provincia. El monto casi triplica el total que necesita invertir para cubrir las obras adeudadas y es dos veces mayor que el dinero que deben cobrar sus creedores.

Finalmente, Marcucci hizo hincapié en la caída del nivel de inversión de la EPE durante la gestión del exgobernador Omar Perotti. Según el análisis que hicieron las autoridades actuales, la firma destinó más de 71 mil millones de pesos a bienes de capital. La cifra ajustada por IPC refleja una reducción del 31 % en comparación con los $ 103.201.456.789 que utilizó entre 2016 y 2019.