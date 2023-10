Emiliano Vecchio pide pista en Racing tras la renuncia de Fernando Gago: “Estoy listo”

Mientras Racing busca director técnico para afrontar la última parte de la Copa de la Liga Profesional 2023, Emiliano Vecchio salió este martes a buscar un lugar en la cancha. El futbolista se refirió al vínculo con Fernando Gago tras haberse recuperado de una lesión grave y anunció: “Estoy listo hace un tiempo”.

“Se han dicho muchísimas cosas de mi relación con mis compañeros que no son ciertas”, remarcó el mediocampista de 34 años. Si bien los rumores no son nuevos, aclaró: “Hasta el momento elegí el silencio para evitar darle trascendencia a esas mentiras”.

El exjugador de Rosario Central se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en octubre de 2022. Desde entonces no volvió a competir con la camiseta de la Academia de Avellaneda. Aunque tiene el alta desde hace tiempo, Gago no lo convocó porque consideraba que no estaba en “óptimas condiciones”.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Vecchio compartió un mensaje extenso sobre su situación personal y la del grupo, pero no habló del exentrenador. “Estamos en un momento delicado en el que necesitamos unión, paz y claridad”, sostuvo.

De acuerdo al texto publicado en redes sociales, el volante considera que llegó el “tiempo de aclarar” cómo está dentro del plantel. En este sentido, expresó: “El grupo está muy bien, comprometido y enfocado en sacar esta situación adelante”.

¿Qué dijo Emiliano Vecchio luego de la renuncia de Fernando Gago en Racing?

Pasadas casi dos semanas desde que Fernando Gago presentó la renuncia, Emiliano Vecchio sólo necesita una convocatoria para volver a jugar en Racing. “Estoy con muchas ganas y ansias de volver a la cancha para ayudar al equipo a conseguir los objetivos”, aseveró.

Por otra parte, el ex Rosario Central se despegó de los rumores sobre su estado físico. Al respecto, afirmó: “Siempre he cumplido con toda la planificación del cuerpo técnico de turno”. En esa línea incluyó tanto la cuestión de su peso como los horarios de entrenamiento.

El jugador está en pareja con Mercedes Blanco, la hija del titular del club.

Por otra parte, Vecchio agradeció el “apoyo” y el aguante de sus compañeros de Racing durante el proceso de recuperación. También destacó el respaldo del presidente Víctor Blanco y el mánager Rubén Capria, entre otros referentes del club.

A la hora del saludo final, el futbolista se refirió a los hinchas. “Espero pronto poder devolverles el cariño desde el rectángulo, que es donde más me gusta hablar a mí”.