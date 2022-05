Hace casi dos semanas, Emiliano Vecchio rescindió su contrato con Rosario Central y este lunes defendió esa decisión a pesar de que es hincha fanático del Canalla. “Estaba generando una guerra que no le servía a nadie y el más perjudicado era el club”, argumentó.

El futbolista de 33 años reveló que pensó en el retiro durante el último semestre. En relación a la foto que publicó luego de la derrota con Boca y el penal que le atajó Agustín Rossi, precisó: “Estaba viviendo cosas muy complicadas a nivel personal y familiar y tenía que darles prioridad”.

Mientras busca nuevo equipo, Vecchio comentó que se fue de Rosario Central porque decidió “poner a la institución por delante de todo”. Al margen de los rumores sobre conflictos con directivos, sentenció: “Lo más conveniente era irme”.

Si bien no niega que es amigo de Cristian González, insistió en que no tuvo problemas con Leandro Somoza desde que llegó como reemplazante del “Kily” en la Academia. “Desde el primer momento fue claro y me dijo lo que pensaba”, destacó.

En una entrevista con ESPN, el enganche sostuvo que el “Flaco” no lo tenía como prioridad para armar el once titular. Al respecto, aseguró: “Acepto todas las decisiones mientras sea con respeto”.

“Yo juego para Central; ni para el Kily ni para Somoza”, aseveró Vecchio como si todavía estuviera en el club. En cuanto al plan del director técnico actual, comentó que no encajaba porque el ex Vélez pretendía otra cosa. “Un equipo más dinámico, que corra y presione más. Veía que yo no le podía dar eso y lo acepté, no tuve ningún problema”, afirmó.