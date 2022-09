El tiempo en Rosario: sube la temperatura en un martes con bastantes nubes

A tono con el clima de primavera, el buen tiempo se mantuvo en Rosario durante el arranque de la semana. Si bien el pronóstico para este martes ratifica que la temperatura seguirá subiendo, también anticipa un día con bastantes nubes después de la mañana.

La jornada empezó con el cielo despejado, una sensación térmica de casi 7 ° y humedad del 89 por ciento. Con visibilidad normal y viento desde el sur, a primera hora se reportaron demoras en el tránsito cerca de Capitán Bermúdez por la quema de basura cerca de la autopista a Santa Fe.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la máxima para este martes en Rosario es de 27 grados. Si bien se anunció una mañana con pocas nubes, es probable que el sol se oculte un poco más después del mediodía.

De acuerdo al pronóstico, no habrá grandes cambios en cuanto al tiempo en los próximos días. Este miércoles se prevé que aumente la velocidad del viento desde el este, que puede llegar a 31 kilómetros por hora. Cabe recordar que en la provincia de Entre Ríos subsisten varios focos de incendios en el Delta del Paraná, aunque se encuentran principalmente al sur.

Por otra parte, el SMN no anuncia lluvias sobre Rosario, al menos hasta el sábado. No obstante, se registra una caída de las mínimas por debajo de los 10 ° a partir del jueves y no hay que descuidar el abrigo entonces.