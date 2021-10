La situación política en Newell’s Old Boys sigue ardiendo a casi un mes de las últimas elecciones, que consagraron a Ignacio Astore como nuevo presidente de la institución del Parque Independencia. Este jueves, el ex vicepresidente rojinegro y candidato por el oficialismo en los recientes comicios, Cristian D’Amico, declaró por primera vez en un medio de comunicación y se refirió al actuar del nuevo titular del club.

“Lo entiendo a Astore esto de criticar a la comisión saliente, eso es política, mentirle a los socios es normal cuando se asume y así ganas tiempo, eso lo entiendo. Pero es mentira todo lo que dice”, comenzó contándole a El Tres y aseguró que “le voy a hacer juicio se veo en algún lado que sigue diciendo cosas de mí con mentiras, le voy a iniciar un juicio por calumnias e injurias”.

Acerca de la auditoría que está llevando a cabo la actual gestión para esclarecer la situación financiera del club, D’Amico manifestó que “me parece bien, pero nosotros presentamos todos los balances. Está todo en orden. Me encanta que vaya a la Justicia, que haga auditoría y espero que sea gratis como Astore adelantó, que no le salga nada al club. Luego de la auditoría no van a hablar más del tema, ya se les terminan los argumentos y van a tener que gobernar, y no mentirle más al socio”.

Ignacio Astore acusa a la anterior comisión directiva de haber dejado una enorme deuda en Newell's. (@Newells)

La deuda de 480 millones de pesos que acusa la actual dirigencia

“Es exacta esa cifra. Pero es un monto que se maneja en el fútbol. Para vos, para mí, para todos los trabajadores en muchísimo dinero, pero si lo pasás a dolares son 4 millones y medio aproximadamente. Y eso para un club que está ordenado no es nada”, afirmó el vicepresidente saliente.

Los terrenos de Bella Vista

Sobre las tierras que el club está adquiriendo en Bella Vista, D’Amico expresó que “ya pagamos la primera cuota que fue de 575 mil dólares y ahora quedan 4 cuotas anuales, todos los marzo de cada año. Se paga en 2022, 2023, 2024 y 2025. Cada cuota es de 367.500 dolares pero oficiales. Es decir, nada para un club como Newell’s, que incorpora tierras y patrimonio. Hoy está al día con la deuda, no tiene que mentir que no se pagó nada. Se abonó el 30 por ciento”.

El trabajo de Lucas Bernardi como Gerente de Fútbol

“Lucas hizo lo que pudo con la plata que teníamos. Por Bernardi consulté a gente importante del club, muy importante y respetada (como Gerardo Martino) que me dio el visto bueno y él estaba haciendo lo que podía con la poca plata que le dimos de presupuesto”, explayó el ex dirigente leproso acerca del ahora ex mánager del club.