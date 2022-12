El emotivo mensaje de Maxi Rodríguez para Lionel Messi y Ángel Di María después de Qatar

El fervor por la victoria argentina en Qatar no termina. Tanto es así que el ex futbolista Maxi Rodríguez, formado en Newell’s Old Boys y que supo integrar el Seleccionado nacional, dedicó un cariñoso mensaje a Lionel Messi y Ángel Di María, los dos jugadores rosarinos clave en el último Campeonato del Mundo.

“La Fiera”, una de las estrellas indiscutibles del equipo rojinegro, dejó de lado la clásica rivalidad entre La Lepra y Rosario Central y extendió sus felicitaciones a los dos jugadores, pese a que “Fideo” integró el equipo de la casaca auriazul. Es que a la hora de jugar por Argentina, todos somos del mismo palo y Maxi, que integró el combinado albiceleste, lo sabe perfectamente bien.

Por eso, homenajeó a los jugadores con una foto collage en la que se los ve con el trofeo dorado de la Copa del Mundo recientemente obtenido. En el epígrafe, Maxi sostiene que se trata de “un premio al esfuerzo, sacrificio y perseverancia de tantos años”.

"La Fiera" felicitó a sus ex compañeros. Foto: @maxirodriguez11oficial

Y agregó: “¿Quien dijo que es fácil o sencillo lograr los objetivos? Pero cuando se cumplen es increíble y se disfruta de una manera especial. Dieron un mensaje para el Mundo, el del esfuerzo y luchar por lo que uno quiere y anheló toda la vida. GRACIAS”.

La publicación cosechó miles de likes y comentarios agradeciendo al rosarino por las palabras hacia los jugadores. Además, Di María compartió la foto en su propio Instagram y dio las gracias por el afecto.

¿Qué pasará con la habitación que usó Lionel Messi en Qatar?

Hace unos días se conoció la noticia de que la Universidad de Qatar, sitio que alojó a la Selección Argentina, decidió que la habitación que utilizó Lionel Messi durante el Mundial de Qatar no recibirá más huéspedes y dejará todo intacto tal como lo dejó La Pulga.

El “mini museo” estará abierto para los estudiantes y los visitantes en general que se acerquen hasta Qatar.

Cabe recordar que estas mismas instalaciones ya las había utilizado el club inglés Liverpool, durante su estancia en el país para disputar el Mundial de Clubes del 2019.