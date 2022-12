El mural de Lionel Messi en el centro de San Luis que maravilló a los puntanos

Víctor Canaviri tiene 28 años, es de Villa Mercedes y es uno de los autores del maravilloso mural patriótico que desarrolló, junto a otras dos mujeres, en el centro de la ciudad de San Luis. El mismo se ubica en una de las paredes del Correo Argentino, por la Av. Illia del microcentro puntano.

Esta obra de arte, en la que se expone el icónico momento en el que Lionel Messi besó la Copa del Mundo, generó un impacto visual tal que muchas y muchos puntanos le sacaron fotos e incluso hicieron videos con el “antes y después” de la obra.

Víctor, autor de esta pintura, contó a Vía San Luis cómo fue mutando este mural a medida que fue pasando el tiempo, ya que se comenzó a realizar cuando apenas empezaba el Mundial Qatar 2022.

¿Cómo surgió la idea del mural de Lionel Messi en San Luis?

“Fue un pedido por parte del Gobierno. Yo pertenezco a un programa que se llama ‘Arte y Diseño: Pinta San Luis’, en el cual vamos interviniendo en distintos lugares de la provincia. Las intervenciones normalmente son en lugares públicos…

Ahora, con la temática del Mundial, para fomentar un poco el argentinismo, decidimos pintar algo de la Selección. Por suerte salió algo re lindo, a la gente le ha gustado, se han sacado varias fotos… Quedó en un lugar bastante transitado, así que se viralizó bastante rápido”, contó Víctor sobre el maravilloso mural sobre Argentina.

El mural de Víctor Canaviri junto a otras dos mujeres de Villa Mercedes que maravilla los ojos de las y los puntanos. Foto: Facebook

Cabe mencionar que, hasta la mañana de este miércoles 28 de diciembre, la obra todavía estaba en proceso de finalización. Es que las y los artistas estuvieron agregando un detalle más: las 3 estrellas.

La historia del mural de Lionel Messi en San Luis y cómo fue cambiando

“El mural tuvo dos etapas: habíamos empezado a hacer un Messi besando la Copa América y, del otro lado, a Maradona besando la Copa del Mundo. Cuando terminamos eso, hicimos un 10 con las Islas Malvinas en el centro.

Nosotros a la obra la empezamos cuando inició el Mundial. Cuando salieron campeones, desplazamos el número 10 y pusimos ahí a Messi besando la Copa del Mundo. Por suerte quedó re bien, así que al lado de Messi pusimos las tres estrellas”, explicó Víctor sobre el proceso.

Fotos y videos del proceso: ¿Cómo fue cambiando el mural hasta hoy?

Víctor Canaviri Foto: Pinta San Luis

Tras la finalización de este “viejo” mural y la consecución de la tercera Copa del Mundo para Argentina, se realizaron los cambios: en el medio, Lionel Messi besando la copa.

Otras obras de Víctor Canaviri

En la Universidad de San Luis (UNSL), participó de las realizaciones de las figuras de Albert Einstein y Marie Curie, dos emblemas de la ciencia. Ambos gigantescos murales hoy están plasmados en las paredes del centro de estudios.

Además, pintó un gigantesco mural del Doctor Ramón Carrillo en el imponente hospital que hoy lleva el nombre del homenajeado.

Víctor Canaviri Foto: UNSL

Esta última obra, según contó Víctor, se realizó a gran escala. Tiene unos 16 metros de altura y fue uno de los íconos de la inauguración del nuevo nosocomio puntano, donde también se sacó fotos el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en una de sus visitas a la provincia.

¿Quién es Víctor Canaviri?: Su infancia y sus inicios en el dibujo y la pintura

“Desde chiquito siempre dibujé, que no es lo mismo que pintar. Agarraba un lápiz, una lapicera y rayaba todo lo que se pudiera rayar… Tuve mucha influencia con Dragon Ball, es lo que me llevaba a dibujar. Me gustaba tanto que quería dibujarlo.

Así que rayaba todo tipo de cuadernos cuando iba a la primaria. Mi mamá se enojaba porque a las dos semanas me quedaban un par de hojas nomás de un cuaderno de 400 hojas que me daba”, contó sobre su infancia Víctor entre risas.

Sin embargo, expresó que en ese momento no le dio tanta importancia al dibujo. Incluso, comentó que nunca pensó que podría vivir de eso.

Víctor Canaviri Foto: Facebook

Tras terminar la escuela, Víctor pasó por muchas carreras que nada tuvieron que ver con la pintura: estudió abogacía, realizó tecnicaturas en automatización industrial y hasta trabajó en una fábrica.

“Recién a los 22 años decidí incursionar en la pintura… Un año antes de ingresar al programa no sabía lo que eran los colores primarios ni nada de eso. Así que en un año profundicé bien y lo suficiente para que distintos sectores me llamaran para trabajar”, relató Víctor, quien comentó que todavía se encuentra estudiando el profesorado de Artes Visuales.

Víctor Canaviri Foto: Facebook

En el 2017 empezó a pintar murales, cuando ingresó al programa ‘Pinta San Luis’, y hoy forma parte de una obra de arte que maravilla los ojos de las y los puntanos por el centro de la ciudad de San Luis.