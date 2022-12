Desesperación: un joven de Villa Mercedes necesita dinero para su operación o podría perder un brazo

Federico, un joven de 18 años de Villa Mercedes sufrió hace más de tres meses un grave accidente en su moto. Los médicos salvaron su vida, pero no se percataron de la gravedad de su lesión y hoy su familia está desesperada porque podría perder un brazo.

Ellos necesitan recolectar $1.450.000 para poder realizar la operación en Buenos Aires el 10 de enero. Si no lo hace en esa fecha, podría perder su extremidad derecha.

¿Qué le pasó a Federico, el joven de Villa Mercedes que podría perder su brazo?

El 16 de septiembre, Federico tuvo un accidente en su moto que le perjudicó la movilidad de su extremidad superior derecha.

“Se me cruza una moto desde la calle Borges y la chocamos nosotros… Me quedó el brazo así (inmóvil) y necesito la operación sí o sí. No me puedo operar después o pierdo el brazo”, contó Federico en declaraciones radiales a FM La Bomba.

Cabe mencionar que Federico posee también fracturas en el malar derecho y la muñeca derecha, pero hoy en día no está intervenido porque las correspondientes prótesis no están.

La ayuda que necesita la familia de Federico

“Nosotros tenemos que viajar el día 9 de enero por una cuestión de distancia y también porque él se tiene que internar con anticipación para poder hacerse la cirugía. El presupuesto es de $1.450.000 pesos y es en efectivo”, expresó Analía, mamá de Federico.

“No se hace la operación por Desarrollo Social o por el Hospital de acá porque no tenemos mutual, primeramente, pero principalmente por los tiempos…

Cuando Federico se accidenta, primero debieron salvarle la vida. Pero al mes, cuando lo ponen de pie, descubren la lesión que tuvo. Ese era el momento en que el médico debería haber dado los pasos que, como profesional, tendría que haber dado. Pero lo mandaron a rehabilitación… (Federico) Nunca movió el brazo, nunca más.

Debido a eso, el tiempo se fue acortando y hoy no podemos ir a un Hospital público, porque para este tipo de operaciones están demorando 6 meses… En Buenos Aires nos hacen una excepción, dada la gravedad del caso, para que él no pierda el brazo”, relató la mujer.

“Necesitamos esta cirugía para que vuelva a funcionar el brazo en el 90% de su totalidad… Hoy Federico es un joven de 18 años discapacitado”, añadió desesperada.

¿Cómo ayudar a Federico y su familia con los gastos de la operación?

Los datos para quienes deseen colaborar con lo que puedan, a continuación:

Datos para colaborar con Federico, el joven de Villa Mercedes Foto: FM La Bomba

Solamente quedan, a partir de este lunes 26 de diciembre, 14 días para la fecha límite y la familia necesita urgentemente esta ayuda económica.