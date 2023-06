Día del Orgullo: Pamela Rocchi, la santafesina que abrazó su derecho a ser y lo hizo militancia

Este 28 de junio se conmemora un nuevo Día Internacional de Orgullo LGBTQIA+, una jornada para visibilizar y hacer presentes los reclamos y reivindicaciones que hace muchos años sostienen los colectivos militantes . Pamela Rocchi, luchadora por la protección y bienestar de las personas travesti trans y ex candidata a presidenta comunal de Alcorta, dialogó con Vía País sobre diversos tópicos que hacen a la ampliación de derechos de un colectivo que, al día de hoy, sigue sufriendo violencia, estigma, falta de oportunidades y muy poco espacio en la agenda política argentina.

Agenda que, a fuerza de años de lucha, este año otorgó en Santa Fe la media sanción a la Ley de Reparación Histórica Travesti Trans Post Dictadura. Un logro importantísimo que se gestó bajo el ala de la Mesa de Reparación para sobrevivientes travesti-trans post dictadura y que tiene como objetivo reconocer a quienes fueron víctimas de la violencia de Estado aún después del regreso a la democracia.

La iniciativa fue presentada en abril del año pasado y prevé “reparar las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, cometidas en democracia, por las fuerzas de seguridad en el territorio de la provincia contra integrantes de la comunidad travesti-trans” cuando los códigos de faltas que regían durante los ‘80 y ‘90 prohibían el travestismo y la prostitución, sometiendo al calabozo a miles de personas travestis y trans hasta el 2010.

“Hace 2 años se juntaron un montón de compañeras a decir ´bueno, nosotras fuimos víctimas del Estado hasta el 2010, que existían los códigos contravencionales´ e hicieron un trabajo excelente”; expresa con orgullo Pamela. Y agrega: “Desde muchos sectores acompañamos esta lucha de las compañeras y finalmente hace una semana atrás tuvo media sanción de la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia. Estuvimos ahí festejando porque es una ley que viene a reparar la vida de las compañeras que fueron víctimas del Estado”.

La media sanción, un logro de ellas. Foto: AIRE

Con la mira puesta en la sanción definitiva en la Cámara de Senadores, la militante social sostuvo que se proyectan reuniones con senadores de todos los sectores: “con los que quieran y los que no quieran también, porque es necesario que sepan por qué es tan importante tener esta ley”.

Pamela, la ex candidata a presidenta comunal de Alcorta

Pamela tiene su propia historia en la espalda, una que la forzó a salir a las calles a prostituirse, porque no había trabajo en blanco, seguro y garantizado para una chica travesti trans y el hambre no sabe esperar. Pero no se resignó a eso y, luego de terminar el secundario, se puso a estudiar enfermería. Allí comenzó su militancia social, que años más tarde la acercaría al Partido Socialista, espacio por el que lanzó su candidatura a presidenta comunal de Alcorta el año 2021.

“Fue una experiencia maravillosa, no solo por los votos que hemos sacado, en una elección histórica en mi querido Alcorta”, recuerda. “La crítica siempre era ´los políticos son siempre los mismos, todos los años gastan plata en lo mismo y no ganan´ y yo dije bueno, yo no voy a hacer lo mismo, me postulé y me fue bien”.

Si bien no logró quedarse con la mayoría de los votos, Pamela asegura que volverá a postularse en 2 o 3 años porque quiere mostrarle a Alcorta todo lo que aprendió en su vida y en su carrera política.

Pamela fue candidata en Alcorta Foto: Periodicas

El cupo laboral travesti trans, una deuda del estado

En una entrevista a un medio digital, Pamela contó que su salida de las calles fue una determinación que tomó cuando su vida iba en picada. Pero no fue fácil y por eso es una férrea defensora del cupo laboral travesti trans, que hoy existe en la provincia, pero con una implementación muy cuestionable.

“Es algo que venimos reclamando todos los días de nuestras vidas. Si bien en algunas ciudades aparecen cupos laborales, no vemos la voluntad política. De los 20 intendentes e intendentas de las provincias, pocos garantizan el cupo laboral y muchas veces queda en una foto y nada más”, denuncia la activista.

“De los 20, hay 4 que todavía hace 2 o 3 años aprobaron el cupo y aún no lo implementaron. Y todas las que lo implementaron no lo hicieron correctamente”. Pamela aclara que solo dos lugares llevan adelante una correcta implementación del cupo laboral travesti trans: la UNR y la ciudad de Santa Fe. “Los demás, ninguno cumple como tiene que ser”.

Cupo laboral, un camino a la vida digna Foto: agenciapresentes.org

Respecto al cupo laboral travesti trans provincial, “después de una gran discusión con el Ministerio de Igualdad y de Trabajo, este año abrieron nuevamente el registro único de aspirantes, pero venimos super atrasados. Desde el 2019 que se sancionó la ley entró una sola camada de compañeros y compañeros; nos adeudan un montón de personas, el tiempo pasa y las vidas se van”, remarca.

En el ámbito privado, la cosa no es mejor y Rocchi explica que eso es también consecuencia del la falta de voluntad política. “Lo que no se visibiliza no existe, y si no estamos en agenda de municipios y comunas, y mucho menos de la agenda provincial, no podemos esperar que el sector privado quiera contratar personas”. La posibilidad de una vida digna se dificulta, en pleno siglo XXI.

Día del orgullo 2023: “en cada pueblo y ciudad, hoy hay una stonewall”

Pero el colectivo no baja los brazos y este Día del Orgullo 2023 volvió a alzar la voz, como todos los días, para lograr ampliar los derechos y las oportunidades de las personas travesti trans.

“Hoy decimos basta de travesticidios y le pedimos al Estado todo lo que falta: pedimos Educación Sexual Integral en las escuelas; la implementación correcta del cupo laboral travesti trans; que aparezca Tehuel de la Torre; que se haga justicia por Alejandra Ironici... son reclamos que venimos haciendo hace 54 años, desde la primer revuelta de Stonewall hasta hoy”, expresó.

El Día Internacional del Orgullo visibiliza, concientiza y empodera Foto: @NormaLopezSF

Antes de cerrar la conversación, Pamela dejó un importante mensaje para la juventud que, aunque le hierva la sangre ante las injusticias, no se anima aún a pelear por su derecho a ser: “Tengan el coraje de ser, porque como decía Claudia Pía Braudracco ´no podemos pasar por esta vida siendo un fantasma, tenemos que ser´. Y si no pueden solitos, solitas o solites, busquen a la comunidad hay muchos activistas y militantes en toda la Argentina trabajando para que podamos ser libres y pasar por esta vida siendo a quienes queremos ser, con amor con lucha y con visibilidad. Siempre visibles y orgullosos”.