Tras casi 365 días transcurridos de la desaparición de Tehuel de la Torre, un joven trans que fue visto por última vez en en la localidad de San Vicente, su padre le solicita a la Justicia que su desaparición comience a ser investigado como un caso de trata.

Cabe recordar que los principales acusados de su desaparición están detenidos pero permanecen sin declarar ni tampoco aportan datos concretos para determinar el paradero de Tehuel.

Asimismo, su padre confesó que “será muy difícil encontrarlo algún día”, principalmente por el tiempo transcurrido desde su desaparición, registrada el 11 de marzo de 2021.

Lo que dijo el padre de Tehuel sobre la desaparición de su hijo

El padre de Tehuel, quien fue visto por última vez en San Vicente, manifestó que habría indicios los cuales mostrarían que su hijo habría sido secuestrado por una red de trata de personas, por lo que solicitó “la intervención de la justicia federal en el caso”, aunque es consciente de la dificultad que el caso acarrea para poder encontrarlo.

Por el momento, sin embargo, fuentes judiciales afirman que la hipótesis más certera es que Tehuel habría sido asesinado y que “no hay pruebas suficientes para considerar la posibilidad de que Tehuel, de 22 años, fuera cooptado por una red de trata”.

Pero el padre de Tehuel, Andrés de la Torre, refuta esta hipótesis: “Siempre buscaron a mi hijo como si estuviera muerto. Vivo no lo buscaron en casi ningún momento. Hay indicios de que pudo haber sido llevado por trata de personas. Me gustaría que intervenga alguna fiscalía federal, que son las que se ocupan de investigar estos casos”.

En esa misma línea, Andrés resaltó que “la investigación está parada”, además de que su familia “se siente sola para encarar la búsqueda”.

“Estoy muy mal. Seguimos muy mal. Nos sentimos solos para encarar la búsqueda. No sentimos apoyo ni de la Justicia ni de los medios. No sé cuánto tiempo voy a tener que esperar para volver a ver a mi hijo”, dijo su padre, para luego agregar: “Los rastrillajes están todos parados. No sé por qué. La última noticia que tuvimos fue que se cambió de carátula la causa”.

Cómo sigue la causa de Tehuel

A casi un año de su desaparición, que se produjo en la localidad de San Vicente cuando Tehuel se dirigía a Alejandro Korn a una entrevista laboral, los investigadores no encuentran evidencia concreta de que el joven pudiese estar con vida.

En ese mismo sentido, tampoco encuentran evidencias sostenibles sobre la hipótesis de que el joven haya sido secuestrado por una red de trata de personas.

“Mientras no haya nuevas pistas, no se pueden emitir órdenes de allanamientos. Necesitamos más pruebas”, resaltó una de las fuentes judiciales que accedió al expediente de la causa.

Cabe mencionar que la causa viró cuando los dos sospechosos acusados de “encubrimiento en concurso real con falso testimonio” quedaron imputados por “homicidio agravado por odio a la orientación sexual”.

Sin embargo, Andrés de la Torre afirma que la hipótesis de asesinato solo está mantenida en base de los antecedentes penales de uno de los sospechosos.

“Muy probablemente ellos (por los imputados Luis Alberto Ramos, de 38 años y Oscar Alfredo Montes, de 47) hayan tenido que ver con la desaparición de Tehuel. Pero ahora, un año después, se borró toda pista posible. Creo que es muy difícil que algún día encontremos a Tehuel”, se lamentó el padre del joven desaparecido.

Asimismo, según los investigadores, las pruebas contra los acusados son contundentes: “El teléfono de Alberto Ramos salió del radio de su casa la madrugada que desapareció Tehuel y después se encontraron rastros de su sangre sobre una pared de la casa de Ramos”.