Detectan nuevos incendios frente a Rosario y obras de terraplenes en las islas

Aunque el viento evitó la contaminación por el humo, este miércoles se detectaron nuevos incendios frente a Rosario. Además, el Gobierno nacional denunció la construcción de terraplenes en las islas del Delta del Paraná y pidió sanciones judiciales.

Las llamas se hicieron visibles a última hora de la tarde debido a focos ubicados a la altura del kilómetro 18 de la ruta del puente a Victoria. Tanto en la costanera de Puerto Norte como en Granadero Baigorria llamó la atención el efecto del fuego y el panorama se agravó a la noche.

Dada la dirección del viento, los incendios no tuvieron gran impacto en el aire de Rosario. A pesar de que no se sintió el olor a quemado como en los peores momentos de la crisis ambiental, la situación no pasó desapercibida.

Antes de este episodio, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, confirmó la presentación de una denuncia ante la Fiscalía federal de Victoria por movimientos de suelo ilícitos en la isla Lechiguanas.

El funcionario entregó un video grabado el miércoles 13 de octubre por personal del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). Mientras sobrevolaban la zona, detectaron obras con maquinaria pesada que modifican el curso natural de los arroyos y el río Paraná-Pavón.

Terraplenes ilegales en las islas del Delta del Paraná

En la filmación que recibió la Justicia pueden verse terraplenes y canales nuevos en las islas. Cabandié advirtió que estas acciones generan “graves daños al ambiente” y las equiparó con las quemas de pastizales.

El director del SNMF, Alberto Seufferheld, explicó que las tareas realizadas al otro lado del río apuntan a que el agua “no ingrese nuevamente en las crecidas”. Esto permite ganar territorio en el Delta y señaló que esa superficie puede ser utilizada para “ganadería, sembrar” o para “futuros proyectos inmobiliarios”.

“Necesitamos e insistimos en que estos comportamientos deben ser penalizados para evitar que se repitan”, expresó el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. De esta manera reclamó medidas para evitar que el humedal se convierta en “tierra potencialmente productiva”.