De Biotecnología a la TV: ¿Cómo llegó Alina Moine al periodismo deportivo?

La rosarina Alina Moine atraviesa un gran presente en su carrera. Con más de 600.000 seguidores en Instagram, la periodista de ESPN alterna entre ser rostro de reconocidas marcas en el país y su trabajo en las comunicaciones. En una entrevista, contó cómo llegó de ser una alumna de “la Gurru” a la conductora estrella del canal deportivo y referente femenino del medio.

Alina nació en Rosario, es vegetariana y, para sorpresa de todos, ser periodista no fue su primera opción en la vida. La conductora y modelo contó en diálogo con La Capital que, luego de terminar la primaria, quiso probar por el lado científico. Era también el deseo de su familia; “por eso elegí la Gurruchaga”, comenta.

Alina Moine viajó a Qatar a cubrir el Mundial de Fútbol en 2022 Foto: @Alinamoine09

A la famosa secundaria “Gurru”, a la que también asistió la cantante Nicki Nicole unos años después, siente que le debe gran parte de lo que es: “Teníamos teatro, periodismo, cine, fotografía, todo lo que me apasionaba. Me recibí de Técnica en Informática y Auxiliar en Técnicas Expresivas”, detalla.

Sin embargo, aunque su vocación ya asomaba, eligió estudiar algo completamente diferente, perteneciente a las ciencias duras: la carrera de Biotecnología. Pero no le duró demasiado y pronto estaba embebida en el ambiente de las comunicaciones.

¿Cómo empezó la carrera periodística de alina moine?

“Me crucé con los chicos de Block and Roll”, cuenta y agrega: “Fueron ellos los que me preguntaron si no quería hacer notas para el programa. La tele siempre me apasionó y ahí arranqué en Canal 3″. De esta manera, lo que era un hobby pasó a ser una opción seria y decidió empezar a estudiar algo vinculado con el mundillo del periodismo.

Con la meta entre los ojos, se anotó en el Iser y comenzó a estudiar locución. Pese a su presente prolífico, Alina confiesa: “no fue fácil, lloré un montón al principio porque venía de estudiar una carrera universitaria y trabajar al mismo tiempo y tuve temores: ¿Hice bien? ¿Hice mal? Hasta llegué a pensar que terminaba locución y volvía a Biotecnología, pero cada vez me salían más trabajos en los medios”.

¿Cómo llegó alina moine a hacerse conocida a nivel nacional?

Tras sus primeras experiencias en Rosario, Alina probó en Buenos Aires. Fue gracias a un cásting de Fox que se mudó a su nuevo lugar en el mundo y empezó a hacerse conocida a nivel nacional. Pasó por varias ediciones del canal, siempre con programas relacionados a los deportivo y luego vinieron experiencias en la Tv Pública y El Trece.

Alina Moine logró hacerse un nombre en los medios

En 2020, empezó su tránsito por ESPN, que al día de hoy continúa en los programas SportsCenter AM y SportsCenter @ Night. “Yo entro al canal y soy re feliz, cada día lo valoro, cada día de alguna manera me emociona estar acá. Definitivamente, estoy donde quiero estar. Y sé, o deseo, que así sea por muchos muchos años más”, explica.