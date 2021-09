La Justicia agravó en segunda instancia algunas de las condenas al grupo de policías que fueron encontrados culpables de asesinar y encubrir los crímenes de David Campos y Emanuel Medina. Se trata de los jóvenes que fueron perseguidos por patrulleros y acribillados a balazos en junio de 2017 en Cazadores y Callao.

//Mirá también: Persecución y muerte en Callao y Arijón: elevan a juicio causa contra 19 policías

Este viernes se llevó adelante la audiencia imputativa en la que las defensas de los 19 condenados pidieron la absolución y revocación de las penas impuestas como así también solicitaron la confirmación de las absoluciones por el delito de Falsedad ideológica. Por su parte, el fiscal de Homicidios Dolosos, Adrián Spelta, solicitó un endurecimiento de las penas.

Los jueces Carina Lurati, Bibiana Alonso y Alfredo Ivaldi Artacho resolvieron confirmar la condena a: Alejandro Rubén B. por los delitos de Falsedad ideológica de documento público agravada por el carácter de funcionario público del autor, fijándose como pena a cumplir la de prisión perpetua, 6 años de inhabilitación absoluta.

Leonel Emiliano M.: condena por los delitos de Falsedad ideológica de documento público agravada por el carácter de funcionario público del autor, fijándose como pena a cumplir la de prisión perpetua y 6 años de inhabilitación absoluta.

Marcelo E.: condena por los delitos de Falsedad ideológica de documento público agravada por el carácter de funcionario público del autor, pena a cumplir la de 7 años de prisión, 12 años de inhabilitación absoluta.

David Campos y Emanuel Medina fueron acribillados en Callao y Arijón\u002E (El Pulso)

Paola C. Fernando V, Aldo B., Leandro C., Claudio C., Alejandro B., Alexis T., Walter O., Germán M., María de los Ángeles R. y Daniela A. : se revocó sus absoluciones y se los condenó por Falsedad ideológica de documento público agravada por el carácter de funcionario público a 3 años de prisión condicional y 6 de inhabilitación absoluta.

Rosa D.: se confirmó la condena oportunamente dispuesta y se le agregó la pena de 3 años de prisión condicional por los delitos de Encubrimiento por omisión de denuncia doblemente agravado.

Pablo G.: se confirmó la condena oportunamente dispuesta y se le impuso una pena única de 3 años de prisión condicional por los delitos de Encubrimiento por omisión de denuncia doblemente agravado.

Hugo B: se revocó la absolución por el delito de Falsedad ideológica de documento público agravada y se confirmó la condena oportunamente impuesta por ese delito y el de Encubrimiento por omisión de denuncia doblemente agravado.

//Mirá también: Condenaron a prisión perpetua a dos policías por la persecución y crimen de David y Emanuel

Jesica L. y Roxana R.: se revocó las condenas oportunamente impuestas absolviéndolas por el delito de encubrimiento por omisión de denuncia doblemente agravado.

La Fiscalía los acusó a todos por el hecho ocurrido en fecha 23 de junio de 2017 cuando las víctimas David Campos de 28 años y Emanuel Medina de 32 años se trasladaban a bordo de un automóvil Volkswagen Up, en momentos en que en calle Grandoli y Gutiérrez comienzan a ser perseguidos por una móvil policial. Al llegar a zona de Callao al 5700, el vehículo impactó contra un árbol de la zona. Al lugar arribaron otros móviles, funcionarios policiales descendieron y efectuaron múltiples disparos con sus armas de fuego reglamentarias, provocándoles el fallecimiento a las víctimas.