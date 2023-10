Conocé la historia de la hermana María de Lourdes, quien podría convertirse en la primera Santa de Rosario

Una hermana rosarina podría ser nombrada Santa tras 25 años de investigación. María de Lourdes del Santísimo Sacramento prestó su vida al servicio y a Dios, falleció en 1988 y se encuentra en la recta final para convertirse en Santa.

Mayorina Josefa Para Scaglia, conocida como María de Lourdes del Santísimo Sacramento, vivió en la Orden del Verbo Encarnado en Rosario por más de 50 años. Ha viajado por el mundo llevando su misión, lo que hizo que sus compañeras solicitaran al Vaticano que comenzara el proceso de beatificación.

Hace 25 años fue que la superiora de su convento se puso en contacto con Carlos Costa, el único cura rosarino que está especializado en Roma sobre los procesos de canonización, para que se pusiera en campaña en la investigación para lograr que ella sea reconocida como Santa.

El padre encargado de reunir la información de la hermana rosarina. Foto: La Capital

El largo proceso para la beatificación de la hermana

El padre tuvo que viajar a México y a España para poder tomar testimonios de personas de todo el mundo, incluso de países como Kenia, Tanzania, Guatemala, Puerto Rico y más, quienes la conocieron en distintas etapas de su vida y saben todo lo que hizo la hermana por el bien de la comunidad.

Es un proceso que lleva tiempo ya que se deben recolectar un montón de datos como estos testimonios, registros, acta de reconocimiento del cadáver, etc. Además, se deben presentar una biografía con toda la historia de la hermana y otra más corta en resumen. Sin embargo, los pasos no han podido finalizarse porque no tienen esta última. “Necesitamos dinero, porque la impresión cuesta bastante y eso es lo que nos está atrasando el proyecto que teníamos de acelerar los últimos pasos”, explicó el padre.

Lamentablemente, no se sabe cuándo finalizará la última etapa ya que toda esta información se debe enviar al Vaticano, donde lo más probable es que se tarde en revisar la petición, al haber muchos casos. La única manera en que se le dé prioridad a su caso es que ocurra un milagro por intercesión de María de Lourdes.

La petición para la hermana rosarina. Foto: La Capital

“Si se verifica que el milagro es verdadero, pueden apurar un poco más la investigación en Roma. Mientras no haya un milagro que Dios produzca por intercesión de María de Lourdes, las cosas van paulatinamente”, indicó Carlos Costa.

El padre se encargó de resaltar la “importancia de promover esta causa para que los fieles puedan pedir, por intercesión de María de Lourdes, un milagro que puede ser de orden natural o físico, como una enfermedad. Es Dios el que hace el milagro y necesitamos su voz a través del mismo y de la intercesión de María de Lourdes”.