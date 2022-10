Colectivos en Rosario: cuánto podría costar el boleto si no aumentan los subsidios

Tras la resolución de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de realizar un paro de colectivos de 72 horas en el interior del país durante la semana que viene, el titular de la Federación Argentina de Transportadores Automotor de Pasajeros (Fatap) Gerardo Ingaramo reveló que el boleto común de pasajeros debería ascender a $117 si no se aumenta la partida de subsidios.

El titular de Fatap explicó que se hizo una presentación a la Comisión de Transporte de Diputados para que que se trate el incremento de los montos anuales de subsidios de $46.000 millones a $59.500. “Esos montos estaban previstos para un 50% de inflación, no para un 100%. Si no incrementan esas cifras o si no los ponen las provincias, no se puede firmar una paritaria”, sostuvo.

Y agregó que otra alternativa consiste en aumentar $32 el boleto de colectivo, pero se mostró reluctante y sentenció: “La gente no puede seguir pagando para sostener a Capital Federal. Hay que reclamar, sé que los intendentes están preocupados.”

Si se ejecutara esta suba, el boleto de colectivo que hoy se ubica en $85 en el interior del país pasaría a $117, según el estudio de costos. ”Los trabajadores tienen todo su derecho de reclamar, pero la inflación nos está matando a todos y hay que buscar una salida. Pero yo me niego a que se incrementen las tarifas y por eso debemos sentarnos y darle un corte definitivo a la situación”, explicó Ingaramo.

¿Podría haber paro de UTA por tiempo indeterminado?

El representante de Fatap señaló que el lunes tendrán una audiencia virtual para intentar destrabar el conflicto. Según los cálculos, harían falta $13.500 millones de pesos para descomprimir la situación a corto plazo.

En ese contexto, aprovechó para cuestionar la desigualdad que viven las provincias con respecto al AMBA en materia de subsidios: “No puede ser que al AMBA le den de aquí a fin de año $45 mil millones. Seguimos siempre en el mismo debate, $25 el boleto para Buenos Aires contra $85 en el interior. Vi a la gente de UTA muy preocupada, con las bases pasándolos por encima. Si no hay solución se va a llegar a una escalada que no sé hasta dónde puede llegar”.