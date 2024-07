Catalina Gorostidi de Gran Hermano 2024 se sumó a DivasPlay con una foto infartante

Divas Play es una plataforma de contenido erótico. En ese sitio, las famosas suben fotos y videos a sus perfiles personales. Los usuarios pueden acceder a ese material por medio de una suscripción mensual, que tiene un costo de 15 dólares. En la Argentina la plataforma no deja de crecer y sumar nuevas figuras. En esta oportunidad fue el turno de Catalina Gorostidi, ex participante de la última edición de Gran Hermano.

La exhermanita y médica pediatra, dio que hablar tras su salida del programa por controversias con la producción del reality. Además hace poco Cata confirmó una relación con otro ex participante: Joel. Súper popular en redes, ostenta casi 800.000 seguidores en su cuenta de Instagram.

Catalina Gorostidi en DivasPlay. Foto: instagram

En esta oportunidad Catalina volvió a sorprender al aparecer en una publicación compartida junto a DivasPlay en la que la plataforma anuncia que la mediática se suma como creadora de contenido para sus suscriptores. La rubia posa con pelo suelto, bombacha colales tiro alto rosa y musculosa al cuerpo que deja ver su ombligo.

El posteo no pasó desapercibido y obtuvo casi 1000 likes y cientos de comentarios halagadores, entre los que se destacaron: “Cuando no sos envidiosa cuando vives en tu propio mundo BRILLAS😍”; “Diosa😍😍😍😍hermosa”; “Hermosa cataaa, envidiosas las q no se pueden poner ni una maya porque parecen matambre”; o “Está más fuerte que piña esa rubia”.

Catalina Gorostidi apoyó a Bautista en la final de Gran Hermano

De cara a la gran final de Gran Hermano, la exparticipante del reality show decidió sumarse a la campaña online para llevar al cantante oriental hasta la definición del concurso. Catalina lo hizo promoviendo el voto en contra de Darío Martínez Corti, uno de los tres jugadores que quedó en la placa de nominados.

En base a su experiencia dentro de la casa, la médica santafesina desechó la idea de pedir votos contra Emma Vich. Dada la popularidad del peluquero cordobés en Gran Hermano 2024, concluyó que la mejor opción para garantizar la presencia de Bautista era tratar de sacar a Darío de la casa.