Carolina Losada continúa con su recorrida por la provincia en medio de su campaña como precandidata a senadora nacional de Juntos por le Cambio por Santa Fe, pero cometió un error geográfico que los usuarios de Twitter no se lo perdonaron: confundió un barrio porteño con Gobernador Crespo.

La periodista estuvo en la fábrica láctea de Tregar, contó que “estuvimos anotando todo lo que necesitan este tipo de industrias”, en medio de la campaña electoral rumbo a las PASO el 12 de septiembre. Haciendo referencia a esto señaló que “una vez más las necesidades que se plantean son reglas claras, créditos y una reforma impositiva que impulse el desarrollo económico”.

Pero lo que más ruido hizo en las redes sociales fue su equivocación a la hora de escribir a donde está ubicada la fábrica: en lugar de poner Gobernador Crespo, la rosarina compartió un tuit haciendo mención a Villa Crespo un tradicional barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

A pesar de que el tuit fue borrado y cargado con la localidad correcta, los usuarios de la red social del pajarito no se lo dejaron pasar: “No conoces la provincia de la que pretendes ser legisladora. Villa Crespo es un barrio porteño. ¿Esto van a votar?”, “Que suerte que conseguiste un GPS”, y “Volvete a Villa Crespo, porteña. No sabes ni dónde estás parada”, fueron algunos de los comentarios.