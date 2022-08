Tras su segunda derrota como director técnico de Rosario Central en la Liga Profesional 2022, Carlos Tevez sostuvo este lunes que “el fútbol argentino está medio loco” porque “cualquiera le puede ganar a cualquiera”. Así como se hizo responsable de la caída de local, señaló que Central Córdoba de Santiago del Estero es “un equipo que viene en levantada”.

“De los tres partidos que teníamos era el más complicado porque todo el mundo creía que veníamos a hacerles siete goles”, comentó el “Apache” sobre el duelo con el Ferroviario. Así concluyó que el Canalla recibió un “golpe de realidad” como final de una serie de cuatro fechas invicto y con el arco en cero.

El exfutbolista de 38 años consideró que Central Córdoba “no es lo que se ve en la table de posiciones” y merece “respeto” como rival. A continuación, advirtió sobre la Academia: “Si no corremos, no metemos y no levantamos el pasto de la tierra, cualquier equipo nos va a hacer trabajar muchísimo”.

“Estoy conociendo el mundo Central también. Ganás dos partidos y nos creemos… Hay que bajar”, comentó Tevez sobre la situación previa al cruce con los santiagueños. El DT auriazul explicó que trató de “meterles fichas” a los jugadores para que no subestimaran al equipo de Abel Balbo. Luego aseveró: “No llegaron a entenderlo y eso siempre es responsabilidad mía”.

El “Apache” señaló que Rosario Central estaba “bien parado” hasta que Francisco González Metilli metió un “gol de otro partido”. Después del segundo tanto, decidió hacer cambios para afrontar el segundo tiempo de otra manera.

“No podemos esperar o especular”

“Si estás 0-2 en casa, tenés que proponer y eso te lleva a quedar mal parado atrás”, argumentó Tevez sobre el desorden defensivo del Canalla. De esta manera defendió su planteo y añadió: “No podemos esperar o especular”.

El entrenador de Rosario Central consideró que el plantel tiene que “bajar” después del final de la racha positiva que incluyó el clásico rosarino. Así planteó que la derrota debe servirles como lección. “Cuando no entrás en sintonía rápido, pasa lo que pasa hoy”, indicó.

A la hora de repasar lo que ocurrió en el Gigante de Arroyito, el “Apache” observó que sus futbolistas se cayeron “anímicamente” en el momento en que quedaron en desventaja. No obstante, aseguró que va a poner lo mejor que tenga a disposición para enfrentar a Quilmes por Copa Argentina este jueves en Córdoba.

