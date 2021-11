Dos personas en moto atacaron a balazos una estación de servicio de la zona sur de Rosario. El episodio se registró este martes a última hora, cuando el dueño estaba en el lugar, y denuncian que uno de los sospechosos llevaba una mochila de delivery similar a la de la aplicación PedidosYa.

La policía encontró al menos cinco vainas servidas de proyectiles calibre 9 milímetros luego de la agresión sobre San Martín y Saavedra. Los vidrios del minishop quedaron destrozados tras las detonaciones registradas cerca de las 12 de la noche.

Presumen que los atacantes utilizaron un arma calibre 9 milímetros.

La playa de Axión pertenece a Daniel Giribone, que estaba en el lugar cuando pasaron los delincuentes. El expresidente de la Cámara de Estaciones de Servicio, Garages y Afines de Rosario (Cesgar) contó que circulaban en una moto “mediana” y uno de los atacantes llevaba casco.

“Ni me di cuenta, no me asusté en el momento”, comentó el empresario. A continuación, aclaró que no había nadie dentro del minishop porque el negocio cierra a las 22, casi dos horas antes del momento en el que se escucharon los balazos.

Giribone apuntó que los agresores rompieron seis cristales en la balacera y huyeron sin ser identificados. Sobre la antesala del episodio, recordó que había ido a apagar el generador eléctrico porque habían pasado buena parte de la jornada sin luz debido a un corte del suministro.