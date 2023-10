Bailando 2023: Tomás Holder presentó a su tío estríper y su tía hizo temblar la pista

Desde la risa hasta la angustia, Tomás Holder tuvo una mezcla amplia de emociones este miércoles en su regreso a Bailando 2023. En medio de su tratamiento por problemas de salud mental, su tío estríper acaparó la atención y su tía dejó a todos boquiabiertos antes de la presentación con Agostina Cauteruccio.

El hermano de Gisela Gordillo y su pareja fueron al estudio a ver al exparticipante de “Gran Hermano”, pero terminaron por robarse el show en vivo. Aunque el programa arrancó con muchos chistes picantes, más tarde llegó a un punto preocupante por el estado emocional del influencer.

¿Quién es Elena Burgos, la tía de Tomás Holder?

Antes de la rutina de reguetón de la primera pareja de la noche, Marcelo Tinelli dio una sorpresa en su programa con la performance de Elena Burgos. La tía de Tomás Holder es de Bolivia y vino a pasar unos días de vacaciones, pero nadie esperaba verla como una concursante experta en la pista.

A pedido del conductor, la bailarina oriunda de Santa Cruz de la Sierra se animó a improvisar con un “reguetón al voleo”. El nuevo coach de su sobrino, Facundo Insúa, la acompañó en una secuencia que incendió la pantalla al ritmo de la música.

Previamente Tinelli comparó a la “diosa boliviana” con Romina Malaspina. Rápido de reflejos para la televisión, su pareja contestó: “Esta baila, es profesional... Con todo respeto”.

Elena sostuvo que nunca hizo un casting, pero cautivó a todo el público en el estudio. De hecho, Ángel de Brito comentó: “Ya bailó más que todos los de esta semana juntos”.

Minutos más tarde, el tío de Holder también intentó demostrar su talento en la pista. En este caso, el conductor de “LAM” no fue tan benévolo. “Es el primer estríper que no se quiere desnudar”, ironizó.

Tomás Holder: “No quiero llorar más, quiero vivir como antes”

Dos semanas después del ataque de pánico que tuvo en vivo, Tomás Holder vivió otro momento muy difícil en Bailando 2023. Una vez que terminó su rutina de reguetón, agradeció la calificación del jurado, pero no pudo contener las lágrimas a la hora de hablar sobre su salud mental.

“No quiero llorar más, quiero poder vivir como era antes”, expresó el

joven de 22 años. De inmediato pidió perdón por la situación y señaló: “Siempre preferí ser el malo, pero me sale esto y no lo quiero ocultar. No es actuado, ojalá”.

Holder abrazó a Facu Insúa apenas se apagó la música y también recibió el apoyo de su madre. “Todas las noches me voy a dormir rezándole a Dios para que me saque esta mierda”, confesó sobre sus problemas mentales.

Durante la evaluación del jurado, Paula Chaves planteó que el “nuevo mundo de las redes” juega en contra para superar crisis de este tipo. Minutos más tarde, el rosarino añadió: “Me duelen que la gente ataque a un pibe por un poco de cámara”.

¿Qué puntaje le pusieron a Tomás Holder en Bailando 2023?

A diferencia de lo que ocurrió en el debut con cuarteto, Tomás Holder zafó del aplazo en su segunda presentación de Bailando 2023. El rosarino y Agostina Cauteruccio sumaron 15 puntos, el triple en comparación con la nota anterior.

Así le puso un cero en la primera vuelta, Marcelo Polino destacó el esfuerzo del influencer y le dio la nota más alta de la ronda. Si bien aprobó la coreografía, enfatizó: “Lo que tiene que ver con la salud mental no se ve”.

De Brito señaló que “La Caute” tuvo una actuación “maravillosa” en la pista. “Perreaste sola como una hora”, acotó. Fiel a su estilo irónico, apuntó que Holder “se mandó una siesta” dentro de la rutina que armó Insúa.

Finalmente, Moria Casán dejó su nota en secreto, pero dio a entender que la pareja puede sumar varios puntos más antes de la próxima nominación. En esta oportunidad, la diva destacó que el rosarino “tiene un gran concepto del show” y supo acompañar a su bailarina en “trucos sumamente difíciles”.