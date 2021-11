En el aniversario del nacimiento de Joaquín Pérez, este domingo convocaron a una manifestación en el Monumento Nacional a la Bandera por el crimen del arquitecto en Rosario. La protesta se organiza a más de un mes del homicidio y el reclamo incluye a las demás víctimas de la inseguridad en la ciudad.

El inicio de la manifestación se programó a las 18 sobre Avenida Belgrano. Se trata del mismo lugar donde el intendente Pablo Javkin y el gobernador Omar Perotti fueron insultados cuando fueron a acompañar a familiares del muchacho baleado en barrio Arroyito.

El homicidio de Pérez ocurrió el martes 26 de octubre. La principal hipótesis de los investigadores es que dos ladrones en motocicleta lo atacaron para robarle el auto en la cochera ubicada sobre Muñiz al 1200, a la vuelta de su casa. El vehículo fue abandonado a pocas cuadras y la víctima falleció en los primeros minutos del miércoles en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

La viuda del arquitecto confirmó la convocatoria en el Monumento para el que hubiera sido el cumpleaños 35 de su marido. Además advirtió que la situación en Arroyito no ha mejorado desde el crimen. “No sé si antes no me daba cuenta o ahora estoy mucho más sensible, pero para mí ahora es peor”, comentó.

Hasta el momento, la Justicia no pudo dar con los posibles autores del asesinato. Mientras tanto, Indiana La Rocca remarcó que el objetivo de la manifestación va más allá del crimen de su esposo y aunta a lograr “justicia para todos”. Ante la consulta de LT8, respondió: “Cuantos más seamos, mejor. Tenemos que unirnos”.