Bebé de Río Grande debe viajar a Buenos Aires por estudios médicos y venden rifas para ayudarlo

Julián Vito Riquelme Daher, es un bebé que vive en Río Grande y fue derivado de urgencia a una clínica de la ciudad de Buenos Aires. Su familia pide ayuda para poder cubrir los gastos.

Ivana, mamá del pequeño, publicó, “Juli sufrió una infección urinaria, que por negligencia médica de su primer pediatra no se detectó a tiempo y le causó desnutrición severa, anemia, e inflamación en su hígado. Salió la derivación en carácter urgente para realizarle estudios completos sobre su sistema digestivo y urinario, para descartar algún tipo de complejidad . No contamos con un margen suficiente de fondos para solventar todos los gastos que no cubre su obra social, como son los viáticos y otros estudios adicionales a los ya autorizados, en el caso de que nos los manden a hacer”.

Para colaborar con la familia salió a la venta rifas y bonos. Los interesados pueden comunicarse al 2964 402120 . Alias: GRIS.MITAD.PULSO Titular: Daher Ivana Celeste