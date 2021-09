Se recupera de una operación por un cáncer y bajo la puerta le dejaron una multa de 100.000 pesos por haber participado de una fiesta clandestina, que en realidad se hizo en la vereda del frente, según reclama esta vecina de Río Cuarto.

//Mirá también: Contagiado con la cepa Delta, lo multaron mientras esperaba un control y ahora le anularon la sanción

Es la historia de Valeria, que vive en el pasaje Sánchez de Loria en barrio Alberdi, que estando convaleciente tras una intervención quirúrgica que le practicaron en la ciudad de Córdoba se enteró de una abultada multa que le impuso el Gobierno, por una “clande”.

Asombrada e indignada, Valeria denunció que la multan “por una fiesta clandestina”, comentó y agregó: “Dicen que fue el 14 de marzo, yo estaba operada y justamente ese día me había ido a Córdoba, para hacerme ver con otros médicos de allá”, relató a Telediario Digital

“Todavía no me podía ni mover ni nada porque la cirugía que me hicieron fue bastante grande y me dejó muy mal”, contó sobre la situación en que se hallaba justo en la fecha de su “infracción”.

Luego, relató que la fiesta en cuestión era en la vereda del frente y que ella trató de pedir que respeten su tranquilidad: “me levanté un montón de veces y le dije a las personas que estaban en mi vereda que se fueran porque estaba llena la calle”, dijo.

Por último, contó que nadie se presentó en su domicilio ni hubo notificaciones: “No vino nadie a mi casa. Yo fui acá la Policía del barrio pero no me dieron ninguna solución”, protestó.