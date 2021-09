El increíble caso de Javier López llegó a su final. El hombre que contrajo la variante Delta de coronavirus y que fue multado en la puerta del Hospital Rawson por incumplimiento del aislamiento ahora fue sobreseído y le quitaron la sanción.

//Mirá también: Por un alumno con Delta, aíslan dos burbujas en escuela de Córdoba

El hombre había sido multado con $ 200 mil ($ 60 mil con pago voluntario por estar rompiendo el aislamiento. Todo ocurrió cuando López asistió al nosocomio ubicado en el “Polo Sanitario” para un control médico. Incluso había sido trasladado en una ambulancia.

En el lugar un policía lo encontró en la vereda del hospital, lo interrogó y al no poder comprobar lo que estaba diciendo, lo terminó multando. Ahora todo se esclareció y este jueves finalmente le quitaron la sanción.

“Me llamaron desde un número privado, me dijeron que era un médico y que fuera a la fiscalía de calle Caseros. Hablé con mi abogado para presentarme y a los 15 minutos me llamaron para decirme que no tenía que ir nada, que lo iban a anular electrónicamente”, explicó López a Cadena 3.

Y especificó: “No me figura nada en la multa. Desde ayer a las 3 de la tarde no apareció más en la cuenta de Ciudadano Digital (CiDi)”.

Por su parte, quien salió a explicar la situación fue Miguel Rizotti, director general de Prevención de Accidentes de Tránsito de Córdoba.

“El policía lo identificó y figuraba que debía estar aislado en el hotel Howard Johnson. Por la variante Delta hubo un operativo muy sensible y este hombre no respetó la cuarentena”, argumentó.

Y detalló: “Este hombre estaba afuera del Rawson y no contaba con ninguna acreditación que lo avalara para estar afuera del hospital”.

//Mirá también: Coronavirus en Córdoba: niegan que haya circulación comunitaria de la variante Delta

“Nosotros apelamos al sentido común y la práctica diaria. Este hombre es identificado con DNI y se lo multa porque no tenía como acreditar que no estaba en violación a la orden de aislamiento. No es un hombre multado ni en el nosocomio, ni en la ambulancia, es multado en la vía pública”, agregó.

“Este hombre fue identificado y el argumento que le dio al policía no era válido. No fue un error, el policía no contaba con la certificación de lo dicho. A posteriori, chequeado el tema este, la autoridad sanitaria dice que había sido citado ese día por el hospital Rawson y ahí entendemos que se puede haber dado una confusión”, aclaró.