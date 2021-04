Crece el malestar entre los tenedores de planes de autoahorro, que en Río Cuarto denuncian que no se respeta la ley que congela las cuotas y por esto vienen recibiendo importantes aumentos en lo que deben pagar mes a mes, según plantea la ONG cordobesa Adcoin, que representa a consumidores.

En tal sentido, denuncian a la firma Círculo de Inversores, a la vez que sostienen que Fiat también incumple con la medida cautelar que ha congelado los precios de los planes por estos meses y piden la actuación de la Justicia para reparar la situación.

En tal sentido, el abogado Alexis Aimar, representante de Adcoin ha comentado que “en el caso de Fiat, por una interpretación antojadiza del fallo, ha cumplido la medida cautelar sólo para los clientes de Motcor, pero no para el resto. Es una trampa que se basa en una interpretación semántica de la resolución del juez, que vale para todos los usuarios de Fiat”, explicó y sostuvo que “con eso, ganó cinco meses, porque justo coincidió con el momento en que estuvieron cerrados los Tribunales”.

“Una de las que dejaron de cumplir súbitamente con la medida cautelar, y que lo anunció con una nota a los usuarios, es Círculo de Inversores. Lo hizo de hecho. Apelaron la cautelar y la Cámara Séptima de la ciudad de Córdoba resolvió que la Justicia provincial no es competente para resolver en este tema. Nosotros casamos ese fallo y ahora tiene que resolver el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, que es la máxima autoridad judicial. La misma cámara aceptó el recurso de casación. Esto significa que ese fallo no está firme y que la medida cautelar sigue completamente vigente”, declaró en diálogo con Puntal.

Por último recomendó a los clientes: “la Justicia no es tan rápida como las empresas, que se aprovechan de esto. Lo que yo les recomiendo es que lo denuncien y lo tendrían que hacer todos los usuarios. No queda otra. Y, mientras tanto, pagar la cuota para no generar deudas que después se hagan muy pesadas”, aconsejó.