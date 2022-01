Este jueves 6 de enero llega una de las fechas más esperadas año a año por los niños en Córdoba, Argentina y el mundo, el Día de los Reyes Magos. Y en la previa de una nueva celebración se dio a conocer la humilde carta de Trini, una nena de 6 años oriunda de Río Cuarto.

Con una hoja y un fibrón azul, la niña les escribió un pedido muy especial a Melchor, Gaspar y Baltazar antes de que lleguen a su casa. “Reyes Magos, mañana no me traigas nada, porque se que no te alcanza para todos los niños y niñas del mundo”, escribió la pequeña, de un corazón enorme.

La conmovedora carta de Trini, la cordobesita de 6 años, a los Reyes Magos. (Gentileza)

Al leer lo que había escrito, sus padres y su abuela se emocionaron y decidieron compartir la historia, según contó La Voz. Ansiosa y con la destacable ingenuidad propia de su edad, Trini dobló la carta y la colocó sobre el calzado que preparó en el piso, al lado de un tarrito con agua y otro con pasto, a la espera de los Reyes.